Посол Великобритании в РФ тайно летит в Екатеринбург

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
Прилет Деборы Броннерт запланирован на 20:10 Фото:

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт вылетела из Москвы в Екатеринбург для проведения неофициального визита, детали которого не раскрываются. Соответствующая информация содержится на сайте аэропорта Шереметьево.

«Отправление — 15:39. Самолет Airbus A320neo», — говорится в информационной карточке. Дебора Броннерт приземлится в аэропорту Кольцово около 20:10 по местному времени.

По данным источника URA.RU, дипломат запланировала неофициальный визит в город. Цели прилета не раскрываются, как и места, которые она планирует посетить.

URA.RU направило запрос в посольство Великобритании в РФ. Ответа на момент публикации не поступило.

Ранее Екатеринбург посещала новый заместитель генерального консула Великобритании Виктория Кларк. Она общалась в неформальной обстановке с элитами Екатеринбурга в конце октября, после чего посетила выставку «Эрмитаж Урал».

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Посол Великобритании в России Дебора Броннерт вылетела из Москвы в Екатеринбург для проведения неофициального визита, детали которого не раскрываются. Соответствующая информация содержится на сайте аэропорта Шереметьево. «Отправление — 15:39. Самолет Airbus A320neo», — говорится в информационной карточке. Дебора Броннерт приземлится в аэропорту Кольцово около 20:10 по местному времени. По данным источника URA.RU, дипломат запланировала неофициальный визит в город. Цели прилета не раскрываются, как и места, которые она планирует посетить. URA.RU направило запрос в посольство Великобритании в РФ. Ответа на момент публикации не поступило. Ранее Екатеринбург посещала новый заместитель генерального консула Великобритании Виктория Кларк. Она общалась в неформальной обстановке с элитами Екатеринбурга в конце октября, после чего посетила выставку «Эрмитаж Урал».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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