Посол Великобритании в РФ тайно летит в Екатеринбург

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт вылетела из Москвы в Екатеринбург для проведения неофициального визита, детали которого не раскрываются. Соответствующая информация содержится на сайте аэропорта Шереметьево.
«Отправление — 15:39. Самолет Airbus A320neo», — говорится в информационной карточке. Дебора Броннерт приземлится в аэропорту Кольцово около 20:10 по местному времени.
По данным источника URA.RU, дипломат запланировала неофициальный визит в город. Цели прилета не раскрываются, как и места, которые она планирует посетить.
URA.RU направило запрос в посольство Великобритании в РФ. Ответа на момент публикации не поступило.
Ранее Екатеринбург посещала новый заместитель генерального консула Великобритании Виктория Кларк. Она общалась в неформальной обстановке с элитами Екатеринбурга в конце октября, после чего посетила выставку «Эрмитаж Урал».
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