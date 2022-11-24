Посол Великобритании в РФ тайно летит в Екатеринбург

24 ноября 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Прилет Деборы Броннерт запланирован на 20:10 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Посол Великобритании в России Дебора Броннерт вылетела из Москвы в Екатеринбург для проведения неофициального визита, детали которого не раскрываются. Соответствующая информация содержится на сайте аэропорта Шереметьево. «Отправление — 15:39. Самолет Airbus A320neo», — говорится в информационной карточке. Дебора Броннерт приземлится в аэропорту Кольцово около 20:10 по местному времени. По данным источника URA.RU, дипломат запланировала неофициальный визит в город. Цели прилета не раскрываются, как и места, которые она планирует посетить. URA.RU направило запрос в посольство Великобритании в РФ. Ответа на момент публикации не поступило. Ранее Екатеринбург посещала новый заместитель генерального консула Великобритании Виктория Кларк. Она общалась в неформальной обстановке с элитами Екатеринбурга в конце октября, после чего посетила выставку «Эрмитаж Урал».

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт вылетела из Москвы в Екатеринбург для проведения неофициального визита, детали которого не раскрываются. Соответствующая информация содержится на сайте аэропорта Шереметьево. «Отправление — 15:39. Самолет Airbus A320neo», — говорится в информационной карточке. Дебора Броннерт приземлится в аэропорту Кольцово около 20:10 по местному времени. По данным источника URA.RU, дипломат запланировала неофициальный визит в город. Цели прилета не раскрываются, как и места, которые она планирует посетить. URA.RU направило запрос в посольство Великобритании в РФ. Ответа на момент публикации не поступило. Ранее Екатеринбург посещала новый заместитель генерального консула Великобритании Виктория Кларк. Она общалась в неформальной обстановке с элитами Екатеринбурга в конце октября, после чего посетила выставку «Эрмитаж Урал».