24 ноября 2022

Mash: раненый российский боец покончил с собой, чтобы не попасть в плен ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Русский боец не хотел попасть в плен к украинцам, поэтому покончил с собой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тяжелораненый российский командир покончил с собой, чтобы не попасть в плен Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Telegram-канал Mash опубликовал видео в своем посте с этим происшествием.

«Раненый российский боец с перебитыми ногами покончил с собой. Он не хотел попасть в плен к украинцам», — передает Mash.

Отмечается, что на бойца сбрасывали гранату, на которую он уже никак не реагировал. Также информировали, что данные кадры были сняты на дрон ВСУ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что она призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ и их националистов. Военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), освобожденный из украинского плена, Александр Чупра заявлял, что украинские националисты жестоко относились к бойцам из Донецкой и Луганской народных республик.

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Тяжелораненый российский командир покончил с собой, чтобы не попасть в плен Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Telegram-канал Mash опубликовал видео в своем посте с этим происшествием. «Раненый российский боец с перебитыми ногами покончил с собой. Он не хотел попасть в плен к украинцам», — передает Mash. Отмечается, что на бойца сбрасывали гранату, на которую он уже никак не реагировал. Также информировали, что данные кадры были сняты на дрон ВСУ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что она призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ и их националистов. Военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), освобожденный из украинского плена, Александр Чупра заявлял, что украинские националисты жестоко относились к бойцам из Донецкой и Луганской народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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