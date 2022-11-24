Mash: раненый российский боец покончил с собой, чтобы не попасть в плен ВСУ

25 ноября 2022 в 08:15 Размер текста - 17 +

Русский боец не хотел попасть в плен к украинцам, поэтому покончил с собой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тяжелораненый российский командир покончил с собой, чтобы не попасть в плен Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Telegram-канал Mash опубликовал видео в своем посте с этим происшествием. «Раненый российский боец с перебитыми ногами покончил с собой. Он не хотел попасть в плен к украинцам», — передает Mash. Отмечается, что на бойца сбрасывали гранату, на которую он уже никак не реагировал. Также информировали, что данные кадры были сняты на дрон ВСУ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что она призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ и их националистов. Военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), освобожденный из украинского плена, Александр Чупра заявлял, что украинские националисты жестоко относились к бойцам из Донецкой и Луганской народных республик.

Тяжелораненый российский командир покончил с собой, чтобы не попасть в плен Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Telegram-канал Mash опубликовал видео в своем посте с этим происшествием. «Раненый российский боец с перебитыми ногами покончил с собой. Он не хотел попасть в плен к украинцам», — передает Mash. Отмечается, что на бойца сбрасывали гранату, на которую он уже никак не реагировал. Также информировали, что данные кадры были сняты на дрон ВСУ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что она призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ и их националистов. Военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), освобожденный из украинского плена, Александр Чупра заявлял, что украинские националисты жестоко относились к бойцам из Донецкой и Луганской народных республик.