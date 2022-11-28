Кураторы фракции ЛДПР в заксобрании ЯНАО борются за контроль над двумя депутатами. Инсайд

28 ноября 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Конфликт кураторов напрямую влияет на взаимоотношения однопартийцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Тюменской облдумы Владимир Сысоев и Ирина Соколова, которые курируют фракцию ЛДПР в законодательном собрании ЯНАО, конфликтуют между собой за право контроля над депутатами. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона. «У фракции ЛДПР в ЗС всего два депутатских мандата. Одно контролирует Сысоев — представитель партии из Тюмени. Второе в интересах правительства ЯНАО курирует Соколова. Задача Соколовой к 2025 году забрать оба места, а Сысоеву — сохранить паритет», — сообщает инсайдер. По словам собеседника, раньше у Сысоева был личный выход на Жириновского, но после того как лидер ЛДПР ушел из жизни, позиции тюменского лоббиста сильно пошатнулись. «Номинально руководитель фракции ЛДПР в ЗС [Денис] Садовников, который представляет интересы Сысоева, а консультант фракции [Андрей] Кузнецов — это человек правительства. И он работает против председателя фракции, поддерживая второго депутата — [заместитель руководителя депутатской фракции ЛДПР ЗС ЯНАО Александр] Голубенко, человека Соколовой. Поэтому конфликт кураторов напрямую влияет на взаимоотношения однопартийцев», — утверждает источник. Также он считает, что в скором времени Сысоев потеряет влияние, и фракция ЛДПР в заксобрании полностью перейдет под контроль правительства региона. Во фракцию ЛДПР был направлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был. Также без ответов остались запросы в адрес Владимира Сысоева и Ирины Соколовой. Ранее URA.RU сообщало, что вице-спикер Тюменской облдумы Сысоев получил должность в руководстве ЛДПР. Он был назначен Уполномоченным представителем Высшего совета ЛДПР по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Тюменской облдумы Владимир Сысоев и Ирина Соколова, которые курируют фракцию ЛДПР в законодательном собрании ЯНАО, конфликтуют между собой за право контроля над депутатами. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона. «У фракции ЛДПР в ЗС всего два депутатских мандата. Одно контролирует Сысоев — представитель партии из Тюмени. Второе в интересах правительства ЯНАО курирует Соколова. Задача Соколовой к 2025 году забрать оба места, а Сысоеву — сохранить паритет», — сообщает инсайдер. По словам собеседника, раньше у Сысоева был личный выход на Жириновского, но после того как лидер ЛДПР ушел из жизни, позиции тюменского лоббиста сильно пошатнулись. «Номинально руководитель фракции ЛДПР в ЗС [Денис] Садовников, который представляет интересы Сысоева, а консультант фракции [Андрей] Кузнецов — это человек правительства. И он работает против председателя фракции, поддерживая второго депутата — [заместитель руководителя депутатской фракции ЛДПР ЗС ЯНАО Александр] Голубенко, человека Соколовой. Поэтому конфликт кураторов напрямую влияет на взаимоотношения однопартийцев», — утверждает источник. Также он считает, что в скором времени Сысоев потеряет влияние, и фракция ЛДПР в заксобрании полностью перейдет под контроль правительства региона. Во фракцию ЛДПР был направлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был. Также без ответов остались запросы в адрес Владимира Сысоева и Ирины Соколовой. Ранее URA.RU сообщало, что вице-спикер Тюменской облдумы Сысоев получил должность в руководстве ЛДПР. Он был назначен Уполномоченным представителем Высшего совета ЛДПР по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.