Вице-спикер Тюменской облдумы Сысоев получил должность в руководстве ЛДПР

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Пресс-конференция Владимира Сысоева , депутата государственной думы. Тюмень, сысоев владимир
Владимир Сысоев стал представителем Высшего совета ЛДПР в «тюменской матрешке» Фото:

Зампредседателя Тюменской областной думы Владимир Сысоев назначен Уполномоченным представителем Высшего совета ЛДПР по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии.

«Руководитель фракции ЛДПР в Тюменской областной думе Владимир Сысоев назначен уполномоченным представителем Высшего совета ЛДПР по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Такое решение члены Высшего совета ЛДПР в Москве приняли единогласно», — рассказали в реготделении.

Сысоев был избран депутатом седьмого созыва Тюменской облдумы в 2021 году. На первом заседании обновленного парламента он получил пост зампредседателя от оппозиции.

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Зампредседателя Тюменской областной думы Владимир Сысоев назначен Уполномоченным представителем Высшего совета ЛДПР по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии. «Руководитель фракции ЛДПР в Тюменской областной думе Владимир Сысоев назначен уполномоченным представителем Высшего совета ЛДПР по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Такое решение члены Высшего совета ЛДПР в Москве приняли единогласно», — рассказали в реготделении. Сысоев был избран депутатом седьмого созыва Тюменской облдумы в 2021 году. На первом заседании обновленного парламента он получил пост зампредседателя от оппозиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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