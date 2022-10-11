Вице-спикер Тюменской облдумы Сысоев получил должность в руководстве ЛДПР

11 октября 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Владимир Сысоев стал представителем Высшего совета ЛДПР в «тюменской матрешке» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Зампредседателя Тюменской областной думы Владимир Сысоев назначен Уполномоченным представителем Высшего совета ЛДПР по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии. «Руководитель фракции ЛДПР в Тюменской областной думе Владимир Сысоев назначен уполномоченным представителем Высшего совета ЛДПР по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Такое решение члены Высшего совета ЛДПР в Москве приняли единогласно», — рассказали в реготделении. Сысоев был избран депутатом седьмого созыва Тюменской облдумы в 2021 году. На первом заседании обновленного парламента он получил пост зампредседателя от оппозиции.

Зампредседателя Тюменской областной думы Владимир Сысоев назначен Уполномоченным представителем Высшего совета ЛДПР по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии. «Руководитель фракции ЛДПР в Тюменской областной думе Владимир Сысоев назначен уполномоченным представителем Высшего совета ЛДПР по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Такое решение члены Высшего совета ЛДПР в Москве приняли единогласно», — рассказали в реготделении. Сысоев был избран депутатом седьмого созыва Тюменской облдумы в 2021 году. На первом заседании обновленного парламента он получил пост зампредседателя от оппозиции.