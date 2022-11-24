Губернатор Моор помог 100 мобилизованным получить деньги

25 ноября 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

Тамара Казанцева пожаловалась губернатору на отсутутсвие денег у мобилизованных Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Тюменской области Александр Моор помог 100 мобилизованным землякам получить денежное довольствие. Об этом сообщила депутат регионального парламента Тамара Казанцева во время заседания облдумы, которое прошло 25 ноября. «Спасибо губернатору Моору. После его вмешательства 100 мобилизованных, обратившихся ко мне, получили довольствие. Еще один, приписанный к Нижнетавдинскому военкомату, не получил. Необходимо помочь», — рассказала депутат. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября и завершилась 28 октября. По данным Министерства обороны, призвано было 300 тыс. военнослужащих запаса.

Губернатор Тюменской области Александр Моор помог 100 мобилизованным землякам получить денежное довольствие. Об этом сообщила депутат регионального парламента Тамара Казанцева во время заседания облдумы, которое прошло 25 ноября. «Спасибо губернатору Моору. После его вмешательства 100 мобилизованных, обратившихся ко мне, получили довольствие. Еще один, приписанный к Нижнетавдинскому военкомату, не получил. Необходимо помочь», — рассказала депутат. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября и завершилась 28 октября. По данным Министерства обороны, призвано было 300 тыс. военнослужащих запаса.