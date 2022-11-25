Токаев приедет на встречу с Путиным после переизбрания

25 ноября 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Касым-Жомарт Токаев снова стал президентом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин встретится с лидером Казахстана Касым-Жомарт Токаевым после его переизбрания на пост. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В понедельник с официальным визитом будет Токаев. Это будет его первый зарубежный визит после переизбрания главы государства. Президенты обратятся к участникам форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, который будет в Оренбурге», — сказал Песков в разговоре с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU. По результатам выборов президента Казахстана победил Токаев, который был действующим лидером страны. Он получил 81,31% голосов. Политик пообещал Казахстану новую политическую эпоху и кардинальные изменения в экономике. 17 сентября Токаев установил семилетний срок президентства без права переизбираться вместо пяти лет с правом пойти на второй срок.

Президент России Владимир Путин встретится с лидером Казахстана Касым-Жомарт Токаевым после его переизбрания на пост. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В понедельник с официальным визитом будет Токаев. Это будет его первый зарубежный визит после переизбрания главы государства. Президенты обратятся к участникам форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, который будет в Оренбурге», — сказал Песков в разговоре с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU. По результатам выборов президента Казахстана победил Токаев, который был действующим лидером страны. Он получил 81,31% голосов. Политик пообещал Казахстану новую политическую эпоху и кардинальные изменения в экономике. 17 сентября Токаев установил семилетний срок президентства без права переизбираться вместо пяти лет с правом пойти на второй срок.