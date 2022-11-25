Bloomberg: Кремль готовит закон по ограничению торговли нефтью с Западом

26 ноября 2022 в 03:47 Размер текста - 17 +

РФ разработала проект указа о запрете продажи нефти участникам ценового потолка, пишет Bloomberg Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти России готовят президентский указ, который запретит российским компаниям и любым трейдерам, покупающим национальную нефть, продавать ее тем, кто участвует в ценовом потолке. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Кремль готовит президентский указ, который запретит российским компаниям и любым трейдерам, покупающим национальную нефть, продавать ее кому-либо, кто участвует в ценовом потолке», — пишет Bloomberg , ссылаясь на осведомленный источник в этом вопросе. По его словам, указ запретит вести дела как с компаниями, так и со странами, присоединившимися к механизму ограничения цен. При этом он не дал точного определения того, как будет устанавливаться участие в таком механизме. Однако он отметил, что по сути, это запретит любое упоминание предельной цены в контрактах на российскую нефть или нефтепродукты. А также законопроект должен исключить погрузку, предназначенную для любых стран, которые принимают ограничения. Страны G7 и Евросоюза хотят добиться введения ограничения цен на российскую нефть. Ранее Bloomberg сообщал, что страны Европейского союза не смогли договорится по установлению потолка цен на российскую нефть. До этого ЕС смягчил ключевые положения об ограничении цен на поставку российской нефти и предложил ввести 45-дневный переход к введению потолка цен. Там уточнили, что ограничение цен может быть установлено в интервале 40-60 долларов за баррель. В частности, вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что РФ откажется от сотрудничества со странами, поддержавшими потолок цен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти России готовят президентский указ, который запретит российским компаниям и любым трейдерам, покупающим национальную нефть, продавать ее тем, кто участвует в ценовом потолке. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Кремль готовит президентский указ, который запретит российским компаниям и любым трейдерам, покупающим национальную нефть, продавать ее кому-либо, кто участвует в ценовом потолке», — пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник в этом вопросе. По его словам, указ запретит вести дела как с компаниями, так и со странами, присоединившимися к механизму ограничения цен. При этом он не дал точного определения того, как будет устанавливаться участие в таком механизме. Однако он отметил, что по сути, это запретит любое упоминание предельной цены в контрактах на российскую нефть или нефтепродукты. А также законопроект должен исключить погрузку, предназначенную для любых стран, которые принимают ограничения. Страны G7 и Евросоюза хотят добиться введения ограничения цен на российскую нефть. Ранее Bloomberg сообщал, что страны Европейского союза не смогли договорится по установлению потолка цен на российскую нефть. До этого ЕС смягчил ключевые положения об ограничении цен на поставку российской нефти и предложил ввести 45-дневный переход к введению потолка цен. Там уточнили, что ограничение цен может быть установлено в интервале 40-60 долларов за баррель. В частности, вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что РФ откажется от сотрудничества со странами, поддержавшими потолок цен.