Поляки раскусили истинное лицо киевских властей

Читатели DoRzeczy усомнились в честности украинских властей после заявления Кулебы о ракетном инциденте

Поляки усомнились в честности украинских властей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Слова киевских властей ничего не стоят, а сами они не способны признать свои ошибки. К такому выводу пришли поляки после заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что ракеты, упавшие на территории Польши, не были украинскими.

«Эта бандеровская фигня никогда не признается. Наглые и лживые и тупые поляки продолжают собирать средства на укров, позор им», — убеждена читательница польского DoRzeczy Марчин Эянковски.

«Ваша информация столько же стоит, сколько и та, где вы утверждаете, что русские пытали, вырывали золотые зубы и заживо хоронили пленных украинцев — немцы проверяли и утверждают, что вы лжете», — пишет Вес Сесниак. А пользователь с псевдонимом МБ считает, что украинские власти «уходят в отрицание, как и в случае с Волынью».

Ранее на приграничной с Украиной территории Польши упали две ракеты. В СМИ тогда активно начала распространяться информация о том, что ракеты были российскими. На этом настаивал и президент Украины Владимир Зеленский, заявляя о непричастности Украины к падению ракет, передает RT. Однако результаты расследования инцидента доказали, что упавшие ракеты не были выпущены Россией, а президент Польши Анджей Дуда признал случившееся несчастным случаем.