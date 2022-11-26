Генерал Гурулев раскрыл логику ударов ВС России по инфраструктуре Украины

После разрушения энергетической инфраструктуры ВС РФ начнут наносить удары по логистическим объектам Украины. Об этом заявил генерал-лейтенант, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев.
«Хлестанули по энергетике — это кардинально влияет на жизнеспособность государства. Дальше есть не только логистика, к примеру, банковская инфраструктура. Ударить по центру банковских операций — и все встало», — рассказал Андрей Гурулев в эфире «Царьграда».
Он добавил, что остановка промышленности — главная задача на сегодняшний день. «Она зарабатывала деньги, ремонтировала и производила вооружение, теперь стоит», — заключил генерал.
Тактика РФ отличается от ВСУ мощными атаками артиллерии и авиации, а также бережливым отношением к солдатам, заявил ранее военный эксперт Константин Сивков. Украинские силы после небольшого артиллерийского воздействия они сразу бросают в бой войска в расчете на то, что они просочатся между опорными пунктами нашей мобильной обороны.
С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
После разрушения энергетической инфраструктуры ВС РФ начнут наносить удары по логистическим объектам Украины. Об этом заявил генерал-лейтенант, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев. «Хлестанули по энергетике — это кардинально влияет на жизнеспособность государства. Дальше есть не только логистика, к примеру, банковская инфраструктура. Ударить по центру банковских операций — и все встало», — рассказал Андрей Гурулев в эфире «Царьграда». Он добавил, что остановка промышленности — главная задача на сегодняшний день. «Она зарабатывала деньги, ремонтировала и производила вооружение, теперь стоит», — заключил генерал. Тактика РФ отличается от ВСУ мощными атаками артиллерии и авиации, а также бережливым отношением к солдатам, заявил ранее военный эксперт Константин Сивков. Украинские силы после небольшого артиллерийского воздействия они сразу бросают в бой войска в расчете на то, что они просочатся между опорными пунктами нашей мобильной обороны. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.