26 ноября 2022

Генерал Гурулев раскрыл логику ударов ВС России по инфраструктуре Украины

Генерал Гурулев: вслед за энергосистемой Украины будут уничтожены объекты логистики
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракета
Андрей Гурулев заявил, что вслед за энергосистемой Украины будет уничтожены объекты логистики Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После разрушения энергетической инфраструктуры ВС РФ начнут наносить удары по логистическим объектам Украины. Об этом заявил генерал-лейтенант, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев.

«Хлестанули по энергетике — это кардинально влияет на жизнеспособность государства. Дальше есть не только логистика, к примеру, банковская инфраструктура. Ударить по центру банковских операций — и все встало», — рассказал Андрей Гурулев в эфире «Царьграда».

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Он добавил, что остановка промышленности — главная задача на сегодняшний день. «Она зарабатывала деньги, ремонтировала и производила вооружение, теперь стоит», — заключил генерал.

Тактика РФ отличается от ВСУ мощными атаками артиллерии и авиации, а также бережливым отношением к солдатам, заявил ранее военный эксперт Константин Сивков. Украинские силы после небольшого артиллерийского воздействия они сразу бросают в бой войска в расчете на то, что они просочатся между опорными пунктами нашей мобильной обороны.

С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

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После разрушения энергетической инфраструктуры ВС РФ начнут наносить удары по логистическим объектам Украины. Об этом заявил генерал-лейтенант, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев. «Хлестанули по энергетике — это кардинально влияет на жизнеспособность государства. Дальше есть не только логистика, к примеру, банковская инфраструктура. Ударить по центру банковских операций — и все встало», — рассказал Андрей Гурулев в эфире «Царьграда». Он добавил, что остановка промышленности — главная задача на сегодняшний день. «Она зарабатывала деньги, ремонтировала и производила вооружение, теперь стоит», — заключил генерал. Тактика РФ отличается от ВСУ мощными атаками артиллерии и авиации, а также бережливым отношением к солдатам, заявил ранее военный эксперт Константин Сивков. Украинские силы после небольшого артиллерийского воздействия они сразу бросают в бой войска в расчете на то, что они просочатся между опорными пунктами нашей мобильной обороны. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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