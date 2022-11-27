27 ноября 2022

Евросоюз рассмотрит просьбу о переподключении российского банка к SWIFT

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Стебихов Михаил, директор регионального филиала Россельхозбанка. Тюмень, россельхозбанк
ЕС изучит возможность переподключения «Россельхозбанка» к системе SWIFT Фото:
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Евросоюз согласился рассмотреть просьбу российского «Россельхозбанка» о переподключении его к системе SWIFT в рамках зерновой сделки. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано.

«Мы приняли к сведению претензии РФ относительно роли „Россельхозбанка“ в сделках, которые связаны с продовольствием и сельским хозяйством. Сейчас в объединении изучают возможность переподключить банк к SWIFT», — цитирует Стано «Известия». По словам представителя ЕК, платежи по-прежнему возможны, хоть и транзакции являются более дорогими и медленными.

Стано добавил, что любая поправка к мерам ЕС должна быть единогласно принята странами-участницами. Кроме того, меры Евросоюза позволяют отступить от санкций, чтобы европейские операторы имели возможность проводить сделки с банками РФ в сфере продуктов питания и удобрений.

Ранее Евросоюз отключил Сбербанк, «Россельхозбанк» и «Московский кредитный банк» (МКБ) от межбанковской системы SWIFT. Представители банков сообщили, что к такому сценарию они были готовы. Однако позднее отмена санкций потребовалась для облегчения поставок российского зерна. Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Вершинин сообщил, что «Россельхозбанк» готов подключиться к системе SWIFT.

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Россия приостанавливала участие в зерновой сделке после теракта Украины на Черноморском флоте. В зерновую сделку РФ вернулась 2 ноября. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин после получения от Украины гарантий безопасности.

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Евросоюз согласился рассмотреть просьбу российского «Россельхозбанка» о переподключении его к системе SWIFT в рамках зерновой сделки. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано. «Мы приняли к сведению претензии РФ относительно роли „Россельхозбанка“ в сделках, которые связаны с продовольствием и сельским хозяйством. Сейчас в объединении изучают возможность переподключить банк к SWIFT», — цитирует Стано «Известия». По словам представителя ЕК, платежи по-прежнему возможны, хоть и транзакции являются более дорогими и медленными. Стано добавил, что любая поправка к мерам ЕС должна быть единогласно принята странами-участницами. Кроме того, меры Евросоюза позволяют отступить от санкций, чтобы европейские операторы имели возможность проводить сделки с банками РФ в сфере продуктов питания и удобрений. Ранее Евросоюз отключил Сбербанк, «Россельхозбанк» и «Московский кредитный банк» (МКБ) от межбанковской системы SWIFT. Представители банков сообщили, что к такому сценарию они были готовы. Однако позднее отмена санкций потребовалась для облегчения поставок российского зерна. Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Вершинин сообщил, что «Россельхозбанк» готов подключиться к системе SWIFT. Россия приостанавливала участие в зерновой сделке после теракта Украины на Черноморском флоте. В зерновую сделку РФ вернулась 2 ноября. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин после получения от Украины гарантий безопасности.
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