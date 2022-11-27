В США сообщили о колоссальных потерях ВСУ под Артемовском

28 ноября 2022 в 06:52 Размер текста - 17 +

Издание не сообщает точное число погибших, но отмечает, что 25 ноября поток жертв «казался нескончаемым» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия понесла огромные потери в боях под Артемовском (Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили начальник Кабульского бюро и бывший пехотинец морской пехоты Томас Гиббонс-Нефф и фотограф Тайлер Хикс, которые были на месте событий. В пятницу, 25 ноября, «в течение почти часа поток украинских жертв в восточном городе Бахмут казался нескончаемым: машины скорой помощи, бронетранспортер и частные автомобили с визгом останавливались один за другим и выгружали раненых перед единственным в городе военным госпиталем», — передает The New York Times (NYT) слова очевидцев. К полудню врачи насчитали 50 раненых, многие из которых были украинскими солдатами. «Накануне было еще хуже: через двери госпиталя прошли 240 человек со всем: от огнестрельных ранений до осколочных ранений и сотрясений мозга», — пишет газета. Согласно данным, которые получили корреспонденты NYT, в последние дни Киев направил под Артемовск новые подразделения, чтобы укрепить позиции после понесенных потерь. Ранее Минобороны РФ раскрыло самые напряженные места в зоне проведения СВО. Ими оказались 5 пунктов: города Соледар, Авдеевка, Артемовск, Марьинка, а также села Водяное и Никольское. Тем временем бойцы разведывательной роты 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали видеообращение президенту Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному, в котором жаловались на то, что им дают «самоубийственные» распоряжения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинская армия понесла огромные потери в боях под Артемовском (Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили начальник Кабульского бюро и бывший пехотинец морской пехоты Томас Гиббонс-Нефф и фотограф Тайлер Хикс, которые были на месте событий. В пятницу, 25 ноября, «в течение почти часа поток украинских жертв в восточном городе Бахмут казался нескончаемым: машины скорой помощи, бронетранспортер и частные автомобили с визгом останавливались один за другим и выгружали раненых перед единственным в городе военным госпиталем», — передает The New York Times (NYT) слова очевидцев. К полудню врачи насчитали 50 раненых, многие из которых были украинскими солдатами. «Накануне было еще хуже: через двери госпиталя прошли 240 человек со всем: от огнестрельных ранений до осколочных ранений и сотрясений мозга», — пишет газета. Согласно данным, которые получили корреспонденты NYT, в последние дни Киев направил под Артемовск новые подразделения, чтобы укрепить позиции после понесенных потерь. Ранее Минобороны РФ раскрыло самые напряженные места в зоне проведения СВО. Ими оказались 5 пунктов: города Соледар, Авдеевка, Артемовск, Марьинка, а также села Водяное и Никольское. Тем временем бойцы разведывательной роты 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали видеообращение президенту Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному, в котором жаловались на то, что им дают «самоубийственные» распоряжения.