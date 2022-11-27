Мигранты обошли запрет тюменских властей на работу в такси

Мигранты нашли брешь в системе безопасности агрегатора «Яндекс. Go» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мигранты из СНГ оформляют аккаунты в программе «Яндекс. Go» на тюменцев, чтобы получить возможность работать в такси. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из тюменских автопарках. Ранее агентство писало о том, что губернатор региона Александр Моор продлил запрет на работу в такси и на пассажирском транспорте для иностранцев, работающих на основании патента.

«Иностранцы находят людей с правами категории „В“, которые готовы за небольшое вознаграждение оформить на себя аккаунт в „Яндекс. Go“. То есть, заключить от своего имени соглашение с одним из действующих таксопарков. После этого мигранты спокойно работают. Никаких препятствий для этого нет. Ежемесячно платят людям, которые оформили на себя аккаунт, по 5-6 тысяч рублей. Это очень небольшие деньги», — отметил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

Он добавил, что ранее подобной схемой пользовались водители с судимостью. «Схема рабочая, проверенная. Почти все проверки от „Яндекса“, в том числе фотоконтроль, проходят дистанционно. Обмануть систему при таком раскладе не составляет особого труда. Чем мигранты успешно и пользуются», — сообщил инсайдер URA.RU.

В адрес агрегатора «Яндекс. Go» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что водители агрегатора «Яндекс.Go» в Тюмени искусственно создают повышенный спрос, чтобы зарабатывать на пассажирах больше денег. Из-за этого стоимость поездок увеличивается в несколько раз.