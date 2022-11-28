Полпред Якушев собрал Героев России в Екатеринбурге по особому поводу

28 ноября 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев поздравил Героев России с их приближающимся профессиональным праздником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В наступившее непростое время опорой России стали люди, которые знают, что такое воинский и гражданский долг. Об этом заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, собравший в Екатеринбурге обладателей звания Герой России, передает корреспондент URA.RU. Встреча приурочена ко Дню Героя Отечества, который отпразднуют 9 декабря. «Уральский федеральный округ славится людьми. И вы — лучшие представители людей, которые живут на нашей прекрасной земле. О подвигах уральцев знает весь мир. Я с гордостью могу сказать, что-то, что вы делаете сегодня, очень важно в такой непростой период времени, который мы все проходим. В период испытаний, когда нас пытаются проверить на прочность, опора Российской Федерации — люди, которые не на словах, а на деле знают, что такое долг», — приветствовал Якушев собравшихся. Новость по теме Герой России подарил полпреду Якушеву легендарное уральское оружие Гостями резиденции полпреда в этот день стали 13 обладателей «золотой звезды». Самый старший из них — 82-летний Владимир Шарпатов, который руководил экипажем Ил-76, попавшим в плен в Кандагаре в 1995 году. Кроме него, Якушев пригласил, например, ветеранов чеченских кампаний Алексея Романова и Олега Каскова, героя операции в Беслане Вячеслава Бочарова, участника конфликта в Южной Осетии Сергея Мыльникова и пилота «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова. Заслушав просьбы и предложения Героев России, полпред поблагодарил их за единство и совместную работу по воспитанию патриотизма в юных уральцах. «Самое главное, что мы видим результаты. Это не просто „сели, раз в году по чашке чая выпили и все“. Нет. Они все очень активны, все в деле», — отозвался Якушев. Владимир Якушев лично поприветствовал каждого из 13 Героев России. Крепкого рукопожатия удостоился и пилот Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU От Владимира Шаманова, освобождавшего Грозный, полпред получил подарок — легендарный черный нож от Златоустовской оружейной фабрики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Капитан экипажа, плененного в Кандагаре, Владимир Шарпатов живет в Тюменской области и давно знаком полпреду Якушеву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ветеран первой и второй чеченских войн, депутат думы Екатеринбурга Сергей Воронин о чем-то приватно просил Якушева после встречи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В наступившее непростое время опорой России стали люди, которые знают, что такое воинский и гражданский долг. Об этом заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, собравший в Екатеринбурге обладателей звания Герой России, передает корреспондент URA.RU. Встреча приурочена ко Дню Героя Отечества, который отпразднуют 9 декабря. «Уральский федеральный округ славится людьми. И вы — лучшие представители людей, которые живут на нашей прекрасной земле. О подвигах уральцев знает весь мир. Я с гордостью могу сказать, что-то, что вы делаете сегодня, очень важно в такой непростой период времени, который мы все проходим. В период испытаний, когда нас пытаются проверить на прочность, опора Российской Федерации — люди, которые не на словах, а на деле знают, что такое долг», — приветствовал Якушев собравшихся. Гостями резиденции полпреда в этот день стали 13 обладателей «золотой звезды». Самый старший из них — 82-летний Владимир Шарпатов, который руководил экипажем Ил-76, попавшим в плен в Кандагаре в 1995 году. Кроме него, Якушев пригласил, например, ветеранов чеченских кампаний Алексея Романова и Олега Каскова, героя операции в Беслане Вячеслава Бочарова, участника конфликта в Южной Осетии Сергея Мыльникова и пилота «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова. Заслушав просьбы и предложения Героев России, полпред поблагодарил их за единство и совместную работу по воспитанию патриотизма в юных уральцах. «Самое главное, что мы видим результаты. Это не просто „сели, раз в году по чашке чая выпили и все“. Нет. Они все очень активны, все в деле», — отозвался Якушев.