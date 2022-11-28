Полпред Якушев собрал Героев России в Екатеринбурге по особому поводу

В наступившее непростое время опорой России стали люди, которые знают, что такое воинский и гражданский долг. Об этом заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, собравший в Екатеринбурге обладателей звания Герой России, передает корреспондент URA.RU. Встреча приурочена ко Дню Героя Отечества, который отпразднуют 9 декабря.
«Уральский федеральный округ славится людьми. И вы — лучшие представители людей, которые живут на нашей прекрасной земле. О подвигах уральцев знает весь мир. Я с гордостью могу сказать, что-то, что вы делаете сегодня, очень важно в такой непростой период времени, который мы все проходим. В период испытаний, когда нас пытаются проверить на прочность, опора Российской Федерации — люди, которые не на словах, а на деле знают, что такое долг», — приветствовал Якушев собравшихся.
Гостями резиденции полпреда в этот день стали 13 обладателей «золотой звезды». Самый старший из них — 82-летний Владимир Шарпатов, который руководил экипажем Ил-76, попавшим в плен в Кандагаре в 1995 году. Кроме него, Якушев пригласил, например, ветеранов чеченских кампаний Алексея Романова и Олега Каскова, героя операции в Беслане Вячеслава Бочарова, участника конфликта в Южной Осетии Сергея Мыльникова и пилота «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова.
Заслушав просьбы и предложения Героев России, полпред поблагодарил их за единство и совместную работу по воспитанию патриотизма в юных уральцах. «Самое главное, что мы видим результаты. Это не просто „сели, раз в году по чашке чая выпили и все“. Нет. Они все очень активны, все в деле», — отозвался Якушев.
Владимир Якушев лично поприветствовал каждого из 13 Героев России. Крепкого рукопожатия удостоился и пилот Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле
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В наступившее непростое время опорой России стали люди, которые знают, что такое воинский и гражданский долг. Об этом заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, собравший в Екатеринбурге обладателей звания Герой России, передает корреспондент URA.RU. Встреча приурочена ко Дню Героя Отечества, который отпразднуют 9 декабря. «Уральский федеральный округ славится людьми. И вы — лучшие представители людей, которые живут на нашей прекрасной земле. О подвигах уральцев знает весь мир. Я с гордостью могу сказать, что-то, что вы делаете сегодня, очень важно в такой непростой период времени, который мы все проходим. В период испытаний, когда нас пытаются проверить на прочность, опора Российской Федерации — люди, которые не на словах, а на деле знают, что такое долг», — приветствовал Якушев собравшихся. Гостями резиденции полпреда в этот день стали 13 обладателей «золотой звезды». Самый старший из них — 82-летний Владимир Шарпатов, который руководил экипажем Ил-76, попавшим в плен в Кандагаре в 1995 году. Кроме него, Якушев пригласил, например, ветеранов чеченских кампаний Алексея Романова и Олега Каскова, героя операции в Беслане Вячеслава Бочарова, участника конфликта в Южной Осетии Сергея Мыльникова и пилота «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова. Заслушав просьбы и предложения Героев России, полпред поблагодарил их за единство и совместную работу по воспитанию патриотизма в юных уральцах. «Самое главное, что мы видим результаты. Это не просто „сели, раз в году по чашке чая выпили и все“. Нет. Они все очень активны, все в деле», — отозвался Якушев.