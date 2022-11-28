Герой России подарил полпреду Якушеву легендарное уральское оружие. Фото

28 ноября 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

Владимир Шаманов передал легендарный златоустовский нож Владимиру Якушеву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев получил в подарок легендарный черный нож Златоустовской оружейной фабрики. Такой презент за сохранение исторической памяти полпреду вручил Герой России, депутат Госдумы Владимир Шаманов на встрече в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Хотелось бы вас поблагодарить, поблагодарить руководство города, губернатора Свердловской области. А вам, как главному федеральному начальнику на территории… Во время Великой Отечественной войны была традиция танковым экипажам вручать такие ножи», — объявил Шаманов, передав полпреду клинок с гравировкой «Я помню, я горжусь». Комментируя презент, депутат в шутку предложил Якушеву устрашать ножом недоброжелателей. «Спасибо. Использую по назначению», — откликнулся тот, рассмешив собравшихся. Шаманов, пользуясь моментом, обратился к Якушеву с просьбой: «Среди наших братьев [Героев России] есть [ветеран второй чеченской войны Евгений] Бушмелев. Он, к сожалению, бесквартирный. Окажите, пожалуйста, содействие. Это от всех Героев вам просьба». Якушев согласился, дав понять, что история Бушмелева ему известна. Свердловчанин Евгений Бушмелев несколько раз прославился осенью 1999 года во время второй чеченской кампании. Например, 15 октября ефрейтор на БМП в течение трех часов поддерживал наступление сил, прорывался под вражеским огнем на передовую и эвакуировал раненых. А во время боя за село Алхан-Юрт Бушмелев оказал огневую поддержку окруженным мотострелкам и вывез раненого офицера. 30 декабря того года ему присвоили звание Героя России. Владимир Шаманов напомнил, что златоустовские черные ножи вручали танковым экипажам во время Великой Отечественной войны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гравировка на клинке гласит: «Я помню, я горжусь» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев получил в подарок легендарный черный нож Златоустовской оружейной фабрики. Такой презент за сохранение исторической памяти полпреду вручил Герой России, депутат Госдумы Владимир Шаманов на встрече в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Хотелось бы вас поблагодарить, поблагодарить руководство города, губернатора Свердловской области. А вам, как главному федеральному начальнику на территории… Во время Великой Отечественной войны была традиция танковым экипажам вручать такие ножи», — объявил Шаманов, передав полпреду клинок с гравировкой «Я помню, я горжусь». Комментируя презент, депутат в шутку предложил Якушеву устрашать ножом недоброжелателей. «Спасибо. Использую по назначению», — откликнулся тот, рассмешив собравшихся. Шаманов, пользуясь моментом, обратился к Якушеву с просьбой: «Среди наших братьев [Героев России] есть [ветеран второй чеченской войны Евгений] Бушмелев. Он, к сожалению, бесквартирный. Окажите, пожалуйста, содействие. Это от всех Героев вам просьба». Якушев согласился, дав понять, что история Бушмелева ему известна. Свердловчанин Евгений Бушмелев несколько раз прославился осенью 1999 года во время второй чеченской кампании. Например, 15 октября ефрейтор на БМП в течение трех часов поддерживал наступление сил, прорывался под вражеским огнем на передовую и эвакуировал раненых. А во время боя за село Алхан-Юрт Бушмелев оказал огневую поддержку окруженным мотострелкам и вывез раненого офицера. 30 декабря того года ему присвоили звание Героя России.