Курганский военком озвучил причины смерти мобилизованных в Елани

Инцидент с мобилизованными произошел в начале октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Двое жителей Курганской области, которые в октябре умерли в Еланском гарнизоне учебного центра, скончались от разных причин. Об этом сообщил военный комиссар Курганской области полковник Айрат Зарипов.

«Да, у нас было два случая, но они не связаны с состоянием здоровья. Один захлебнулся рвотными массами, на гражданке это сплошь и рядом. Может, вырвался от семьи, может, вел такой образ жизни… Но человек сам определяет свою судьбу. Второй случай — суицид. Нашли его под утро, никаких предсмертных записок не было», — рассказал Зарипов сайту 45.RU.

В начале октября свердловский депутат Госдумы Максим Иванов сообщал о том, что в Еланском гарнизоне учебного центра (поселок Порошино, Свердловская область) умерли двое мобилизованных граждан. Тогда он добавил, что был третий, которого вернули домой по состоянию здоровья, и там мужчина скончался от проблем с печенью.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию. С конца сентября по 28 октября в стране, в связи с этим, проходила частичная мобилизация.