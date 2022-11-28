Пермская гордума официально исключит из фракции ЕР скандального депутата

Захарова исключат из фракции на заседании гордумы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В пермскую городскую думу внесен проект решения об официальном исключении из фракции партии «Единая Россия» депутата Сергея Захарова, который уехал в Германию и критиковал спецоперацию. Соответствующий документ опубликован на сайте городской думы.

«После того, как фракция «Единой России» приняла решение об исключении Захарова, по закону, этот вердикт должен быть вынесен на комитет. После чего исключение из фракции должно быть окончательно утверждено решением пермской городской думы», — сообщил корреспонденту URA.RU глава фракции «Единая Россия» в пермской городской думе Василий Кузнецов. «Формально, Захаров уже исключен, но юридически его исключат лишь 20 декабря, во время заседания думы, — добавил депутат.

Проектом решения вносятся изменения в решение городской думы «О регистрации фракции «Единая Россия» в Пермской городской думе. Количество членов фракции с 25 уменьшится до 24, а фамилия Захарова будет удалена из списка

Ранее URA.RU стало известно, что Сергей Захаров уехал в Германию, на родину своей жены. Там политик пишет книгу на немецком языке. Захаров в своих соцсетях критиковал проведение специальной военной операции, чем вызвал недовольство своих коллег по думе. Фракция «Единой России» в гордуме приняла решение исключить Захарова из своих рядов. При этом официально лишить его мандата депутаты не могут.