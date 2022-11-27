Источник: в ЯНАО сотрудник Росгвардии покончил с собой

В поселке Пангоды (ЯНАО) сотрудник Росгвардии совершил суицид. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве.
«В Пангодах сотрудник Росгвардии покончил с собой», — сказал источник. В управлении Росгвардии по ЯНАО информацию агентству подтвердили. Проводится проверка. Предварительно установлено, что причиной трагедии стали личные обстоятельства.
В управлении окружного следственного комитета также сообщили, что проводится проверка. «В поселке Пангоды в жилище обнаружено тело мужчины. По данному факту СО по г. Надым проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — уточнили там.
Ранее источник сообщал, что в школе-интернат в Тазовском ребенок покончил с собой. Трагедия произошла 25 октября.
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