27 ноября 2022
26 ноября 2022

Источник: в ЯНАО сотрудник Росгвардии покончил с собой

Сотрудник Росгвардии в ЯНАО покончил с собой из-за личных обстоятельств
© Служба новостей «URA.RU»
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На данный момент проводится доследственная проверка, сообщили в СКР Фото:

В поселке Пангоды (ЯНАО) сотрудник Росгвардии совершил суицид. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве.

«В Пангодах сотрудник Росгвардии покончил с собой», — сказал источник. В управлении Росгвардии по ЯНАО информацию агентству подтвердили. Проводится проверка. Предварительно установлено, что причиной трагедии стали личные обстоятельства.

В управлении окружного следственного комитета также сообщили, что проводится проверка. «В поселке Пангоды в жилище обнаружено тело мужчины. По данному факту СО по г. Надым проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — уточнили там.

Ранее источник сообщал, что в школе-интернат в Тазовском ребенок покончил с собой. Трагедия произошла 25 октября.

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В поселке Пангоды (ЯНАО) сотрудник Росгвардии совершил суицид. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве. «В Пангодах сотрудник Росгвардии покончил с собой», — сказал источник. В управлении Росгвардии по ЯНАО информацию агентству подтвердили. Проводится проверка. Предварительно установлено, что причиной трагедии стали личные обстоятельства. В управлении окружного следственного комитета также сообщили, что проводится проверка. «В поселке Пангоды в жилище обнаружено тело мужчины. По данному факту СО по г. Надым проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — уточнили там. Ранее источник сообщал, что в школе-интернат в Тазовском ребенок покончил с собой. Трагедия произошла 25 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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