28 ноября 2022
27 ноября 2022
26 ноября 2022

Мэр из ХМАО потребовал устроить ежедневные проверки коммунальных сетей

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Буренков потребовал руководителей учреждений ежедневно проверять состояние коммунальных сетей Фото:

Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков поручил руководителям учреждений ежедневно проверять состояние коммунальных сетей. Поручение мэр озвучил на аппаратном совещании.

«Департаменту социального развития и управлению образования усилить контроль за состоянием сетей холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электросетями в учреждениях соцсферы. Обеспечить ежедневный контроль за состоянием сетей. Персональная ответственность за каждым из руководителей», — сообщил Буренков.

Видео с совещания опубликовано в telegram-канале главы. Проверки будут проходить в период до 1 февраля 2023 года.

Буренков также поручил провести проверки технического состояния электроустановок в многоквартирниках. Особое внимание проверяющие должны уделить деревянным домам.

Ранее URA.RU писало, что в Советском горожан оставили без воды и тепла на ночь из-за отключения ветхого участка водовода. Жители города несколько раз оставались без водоснабжения из-за коммунальных аварий.

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Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков поручил руководителям учреждений ежедневно проверять состояние коммунальных сетей. Поручение мэр озвучил на аппаратном совещании. «Департаменту социального развития и управлению образования усилить контроль за состоянием сетей холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электросетями в учреждениях соцсферы. Обеспечить ежедневный контроль за состоянием сетей. Персональная ответственность за каждым из руководителей», — сообщил Буренков. Видео с совещания опубликовано в telegram-канале главы. Проверки будут проходить в период до 1 февраля 2023 года. Буренков также поручил провести проверки технического состояния электроустановок в многоквартирниках. Особое внимание проверяющие должны уделить деревянным домам. Ранее URA.RU писало, что в Советском горожан оставили без воды и тепла на ночь из-за отключения ветхого участка водовода. Жители города несколько раз оставались без водоснабжения из-за коммунальных аварий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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