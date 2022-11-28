Мэр из ХМАО потребовал устроить ежедневные проверки коммунальных сетей

29 ноября 2022 в 00:15 Размер текста - 17 +

Евгений Буренков потребовал руководителей учреждений ежедневно проверять состояние коммунальных сетей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков поручил руководителям учреждений ежедневно проверять состояние коммунальных сетей. Поручение мэр озвучил на аппаратном совещании. «Департаменту социального развития и управлению образования усилить контроль за состоянием сетей холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электросетями в учреждениях соцсферы. Обеспечить ежедневный контроль за состоянием сетей. Персональная ответственность за каждым из руководителей», — сообщил Буренков. Видео с совещания опубликовано в telegram-канале главы. Проверки будут проходить в период до 1 февраля 2023 года. Буренков также поручил провести проверки технического состояния электроустановок в многоквартирниках. Особое внимание проверяющие должны уделить деревянным домам. Ранее URA.RU писало, что в Советском горожан оставили без воды и тепла на ночь из-за отключения ветхого участка водовода. Жители города несколько раз оставались без водоснабжения из-за коммунальных аварий.

Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков поручил руководителям учреждений ежедневно проверять состояние коммунальных сетей. Поручение мэр озвучил на аппаратном совещании. «Департаменту социального развития и управлению образования усилить контроль за состоянием сетей холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электросетями в учреждениях соцсферы. Обеспечить ежедневный контроль за состоянием сетей. Персональная ответственность за каждым из руководителей», — сообщил Буренков. Видео с совещания опубликовано в telegram-канале главы. Проверки будут проходить в период до 1 февраля 2023 года. Буренков также поручил провести проверки технического состояния электроустановок в многоквартирниках. Особое внимание проверяющие должны уделить деревянным домам. Ранее URA.RU писало, что в Советском горожан оставили без воды и тепла на ночь из-за отключения ветхого участка водовода. Жители города несколько раз оставались без водоснабжения из-за коммунальных аварий.