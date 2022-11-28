Тюменские власти продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 1 января 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим повышенной готовности по коронавирусу продлен в Тюменской области до 1 января 2023 года. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 января 2023 года. Такое решение принято сегодня, 29 ноября, на очередном заседании регионального оперативного штаба с учетом эпидемиологической обстановки», — указано в сообщении Инфоцентра.

Режим повышенной готовности был введен в Тюменской области 18 марта 2020 года. В настоящий момент, он не подразумевает каких-либо массовых ограничений и в большей степени носит рекомендательный характер.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области возобновили работу вакциномобили, которые после длительного перерыва снова начали дежурить возле крупных ТРЦ Тюмени. Врачи призывают тюменцев делать прививки от COVID-19, поскольку на сегодняшний день это один из самых действенных методов борьбы с заболеванием.