Сам нарушитель ПДД с 10 сентября находится под арестом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судебные приставы начали исполнительное производство в отношении бывшего вице-мэра Челябинска Петра Конарева, соответствующая информация появилась в базе данных ФССП. С него принудительно взыскивают штраф ГИБДД, который не может оплатить сам находящийся в следственном изоляторе по обвинению в коррупции экс-чиновник.

Как следует из базы данных, исполнительное производство в отношении Конарева начато 11 ноября. Между тем, силовики еще 9 сентября задержали экс-чиновника при попытке скрыться из Челябинска. На следующий день Курчатовский районный суд отправил Конарева в СИЗО. Адвокаты чиновника пытались оспорить решение, но безуспешно.

Одновременно суд арестовал счета и имущество Конарева. Помимо автомобиля ценой 22 млн рублей, под арест попали три Mercedes и внедорожник Toyota Land Cruiser, доля в челябинской сауне Nautilus, драгоценные запонки и трое дорогих часов, офисные помещения на трех этажах в здании на Ленина, 55а; несколько объектов недвижимости в Челябинске и земельные участки. Доля в банном комплексе по кадастру оценивается в 22 млн рублей, другие объекты оцениваются в 2-3 млн рублей каждый.

На предполагаемых сообщников Конарева — бывшего руководителя МКУ «Городская среда» Александра Грезева и его заместителя Сергея Любимова — также наложили ограничительные меры. Арест наложили на их иномарки, а также половину коттеджей и земельных участков, находящихся в совместной собственности с женами. По версии следствия, в 2019 года созданная Конаревым ОПГ, в которую вошли руководители челябинского МКУ «Городская среда» Вадим Левченко, Сергей Любимов и Александр Грезев, получала деньги от владельцев незаконных ларьков.