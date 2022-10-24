Петр Конарев пробудет в СИЗО до конца года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

У бывшего вице-мэра Челябинска Петра Конарева, обвиняемого в получении взяток, арестован автомобиль Mercedes стоимостью 22 млн рублей. 24 октября, как передает корреспондент URA.RU, Тракторозаводский районный суд продлил экс-чиновнику срок содержания под стражей до 27 декабря.

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Петра Конарева. Продлить заключение на два месяца, а всего до трех месяцев 18 суток, то есть до 27 декабря 2022 года», — зачитала приговор судья Альбина Бушина.

На заседании прозвучало, что все личное имущество бывшего экс-мэра арестовано. По данным URA.RU, у чиновника арестовали автомобиль Mercedes. Стоимость автомобиля оценивается в 22 млн рублей. Конареву вменили девять эпизодов получения взяток. Сторона защиты просила суд смягчить меру пресечения до домашнего ареста, также озвучили предложение выпустить бывшего чиновника из-под стражи под залог в 15 млн рублей.

Конарева задержали 9 сентября при попытке скрыться из Челябинска. На следующий день Курчатовский районный суд отправил Конарева в СИЗО до 27 октября. Адвокаты чиновника пытались оспорить решение. Однако областной суд оставил без изменений решение райсуда.

Показания на Конарева дали Грезев и его бывший заместитель Любимов, которые идут, как соучастники уголовного дела. По версии следствия, с 2019 года созданная Конаревым группировка, в которую вошли руководители челябинского МКУ «Городская среда» Вадим Левченко, Сергей Любимов и Александр Грезев, получала деньги от владельцев незаконных ларьков. За пару лет они получили от одного бизнесмена свыше 6,6, млн рублей, и еще 525 тысяч рублей заплатил второй предприниматель.