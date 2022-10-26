Одного из фигурантов дела о взятках в челябинском МКУ выпустили из СИЗО

Александру Грезеву заменили содержание в СИЗО на домашний арест Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

Экс-директора муниципального казенного учреждения (МКУ) «Городская среда» Челябинска Александра Грезева, обвиняемого в получении крупных взяток, выпустили из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мера пресечения была изменена на домашний арест.

«С ходатайством об изменении меры пресечения, которое поддержала прокуратура, в суд вышел следователь. Суд ходатайство удовлетворил», — заявили в пресс-службе.

По данным URA.RU, Грезев активно сотрудничает со следствием и заключил досудебное соглашение. Он признал вину в получении взяток и дал показания на других фигурантов уголовного дела.

Грезева задержали 11 июля. Вместе с ним были задержаны его заместитель Сергей Любимов и бывший заместитель Вадим Левченко. Всех троих обвинили в получении крупных взяток от владельцев незаконных ларьков за непринятие решений об их сносе. По уголовному делу также проходит несколько предпринимателей.

9 сентября при попытке покинуть регион был задержан Петр Конарев, экс-советник главы Челябинска. Ему вменяется девять эпизодов получения крупных взяток, и, по версии следствия, именно Конарев стал организатором преступной группировки, бравшей взятки с коммерсантов. 25 октября суд продлил Конареву содержание в СИЗО до 27 декабря. На его имущество наложен арест. 26 октября Тракторозаводский суд продлил на два месяца срок содержания под стражей Левченко.

Грезев, Любимов, Левченко, а также сотрудники Дмитрий Рябинин и Людмила Кириллова были уволены из МКУ «Городская среда» в ноябре 2021 года. Поводом для увольнения стали проверки, инициированные мэрией. Материалы были переданы в правоохранительные органы.