Лидер ЛДПР Слуцкий поддержал идею о ликвидации НАТО ради завершения конфликта на Украине 30 ноября 2022 в 00:40 Размер текста - 17 + НАТО необходимо было распустить много лет назад, заявил Слуцкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава ЛДПР Леонид Слуцкий поддержал идею о ликвидации НАТО ради урегулирования украинского конфликта. Об этом депутат заявил в своем telegarm-канале. По его словам, прекращение существования организации привело бы к миру и отсутствию войн. «И теперь уже не где-то в России, а в США предлагают „закрыть“ НАТО. Вернее — выйти из него, что на деле будет означать начало конца Организации. <…> По сути — верно. Хорошая возможность для получивших почти большинство в Конгрессе республиканцев проявить добрую волю и внести реальный вклад в снижение напряженности в мире», — отметил Слуцкий . Ранее американское издание The Hill предложило выйти США из НАТО ради мира на Украине. Такое решение позволит Вашингтону сэкономить миллиарды долларов, которые отправляются на военную поддержку Украины. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что цивилизованному миру не нужен североатлантический альянс. Он добавил, что персонал НАТО на Украине станет законной целью ВС РФ. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий поддержал идею о ликвидации НАТО ради урегулирования украинского конфликта. Об этом депутат заявил в своем telegarm-канале. По его словам, прекращение существования организации привело бы к миру и отсутствию войн. «И теперь уже не где-то в России, а в США предлагают „закрыть“ НАТО. Вернее — выйти из него, что на деле будет означать начало конца Организации. <…> По сути — верно. Хорошая возможность для получивших почти большинство в Конгрессе республиканцев проявить добрую волю и внести реальный вклад в снижение напряженности в мире», — отметил Слуцкий. Ранее американское издание The Hill предложило выйти США из НАТО ради мира на Украине. Такое решение позволит Вашингтону сэкономить миллиарды долларов, которые отправляются на военную поддержку Украины. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что цивилизованному миру не нужен североатлантический альянс. Он добавил, что персонал НАТО на Украине станет законной целью ВС РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям