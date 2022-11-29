Медведев заявил, что персонал НАТО на Украине станет законной целью ВС России

Персонал Североатлантического альянса на Украине станет законной целью ВС России. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Если, как намекнул [генсек НАТО Йенс] Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших Вооруженных сил», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он выразил надежду, что в альянсе должны это предусмотреть.
Ранее Столтенберг заявил, что единственный путь к миру на Украине это постоянные поставки вооружения. По его словам, члены НАТО договорились более тесно поддерживать Киев, передает RT. Также он пообещал принять Украину в альянс после завершения конфликта с РФ. На что Медведев заявил, что Североатлантический альянс хочет оставить Украину без части территорий.
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Персонал Североатлантического альянса на Украине станет законной целью ВС России. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Если, как намекнул [генсек НАТО Йенс] Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших Вооруженных сил», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он выразил надежду, что в альянсе должны это предусмотреть. Ранее Столтенберг заявил, что единственный путь к миру на Украине это постоянные поставки вооружения. По его словам, члены НАТО договорились более тесно поддерживать Киев, передает RT. Также он пообещал принять Украину в альянс после завершения конфликта с РФ. На что Медведев заявил, что Североатлантический альянс хочет оставить Украину без части территорий.