29 ноября 2022

Медведев заявил, что персонал НАТО на Украине станет законной целью ВС России

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Политсовет партии
Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что НАТО не будут подставлять своих военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Персонал Североатлантического альянса на Украине станет законной целью ВС России. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Если, как намекнул [генсек НАТО Йенс] Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших Вооруженных сил», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он выразил надежду, что в альянсе должны это предусмотреть.

Ранее Столтенберг заявил, что единственный путь к миру на Украине это постоянные поставки вооружения. По его словам, члены НАТО договорились более тесно поддерживать Киев, передает RT. Также он пообещал принять Украину в альянс после завершения конфликта с РФ. На что Медведев заявил, что Североатлантический альянс хочет оставить Украину без части территорий.

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Персонал Североатлантического альянса на Украине станет законной целью ВС России. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Если, как намекнул [генсек НАТО Йенс] Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших Вооруженных сил», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он выразил надежду, что в альянсе должны это предусмотреть. Ранее Столтенберг заявил, что единственный путь к миру на Украине это постоянные поставки вооружения. По его словам, члены НАТО договорились более тесно поддерживать Киев, передает RT. Также он пообещал принять Украину в альянс после завершения конфликта с РФ. На что Медведев заявил, что Североатлантический альянс хочет оставить Украину без части территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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