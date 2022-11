The Hill предложило выгнать США из НАТО ради мира на Украине

Выход США из НАТО позволит сэкономить более 100 млрд долларов, пишет The Hill Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конгрессу необходимо принять закон о выходе США из НАТО, чтобы закончить конфликт на Украине. Такое мнение высказал заместитель генерального прокурора при американском президенте Рейгане Брюс Файн в статье для The Hill. «Конгресс может положить конец конфликту на Украине и получить Нобелевскую премию мира, приняв закон о выходе США из НАТО», — выразил свое мнение автор статьи Рейгане Брюс Файн. По его мнению, выход из альянса позволит Вашингтону сэкономить более 100 миллиардов долларов, которые в настоящее время идут на военную поддержку Киева. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса заявлял президент России Владимир Путин. На фоне этого многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев денежными траншами и поставками вооружения. Ранее стало известно, что 20 из 30 стран НАТО почти исчерпали все свои запасы военного вооружения, которое они поставляли Киеву, считает The New Yourk Times. Там отметили, что основная поддержка сейчас зависит от Франции, Германии, Италии и Нидерландов.

