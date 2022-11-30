Глава МИД Венгрии призвал НАТО не разрывать контакты с Россией

30 ноября 2022 в 06:58 Размер текста - 17 +

Важно сохранить стратегические коммуникации между НАТО и РФ, заявил Петер Сийярто Фото: Анна Майорова © URA.RU Странам НАТО необходимо сохранить, как минимум, стратегические коммуникации с Россией. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на заседании министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте. Дипломат отметил, что сложности предстоящей зимы увеличивают значимость разрешения конфликта. «Необходимо закрыть все те факторы, которые могут привести к эскалации. Именно поэтому нельзя перекрывать каналы коммуникации, надо сохранять возможность как минимум стратегической коммуникации с русскими, даже зная, что суть этих коммуникаций не может приблизить к тому, как было раньше», — приводит слова Сийярто РИА Новости. Ранее издание The Hill призвало США выйти из НАТО, чтобы закончить конфликт на Украине. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев добавил, что Североатлантический альянс необходимо распустить, так как организация действует в интересах «кучки англосаксонских стран». Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поддержал идею о ликвидации НАТО. По его словам, это приведет не только к миру на Украине, но и к отсутствию вооруженных конфликтов.

Странам НАТО необходимо сохранить, как минимум, стратегические коммуникации с Россией. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на заседании министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте. Дипломат отметил, что сложности предстоящей зимы увеличивают значимость разрешения конфликта. «Необходимо закрыть все те факторы, которые могут привести к эскалации. Именно поэтому нельзя перекрывать каналы коммуникации, надо сохранять возможность как минимум стратегической коммуникации с русскими, даже зная, что суть этих коммуникаций не может приблизить к тому, как было раньше», — приводит слова Сийярто РИА Новости. Ранее издание The Hill призвало США выйти из НАТО, чтобы закончить конфликт на Украине. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев добавил, что Североатлантический альянс необходимо распустить, так как организация действует в интересах «кучки англосаксонских стран». Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поддержал идею о ликвидации НАТО. По его словам, это приведет не только к миру на Украине, но и к отсутствию вооруженных конфликтов.