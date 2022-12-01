Нуждающихся планируют кормить три раза в неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане начала работать бесплатная столовая для нуждающихся. Жителей города, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, планируют кормить три раза в неделю, сообщается на сайте правительства Курганской области.

«Акция создана для поддержки малоимущих людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Проект запущен по инициативе губернатора Вадима Шумкова и реализован совместно с администрацией города», — говорится на сайте.

Глава города Елена Ситникова рассказала, что перед запуском акции был проведен опрос для выяснения востребованности. Пенсионерка Наталья Алиевна считает открытие бесплатной столовой «доброй идеей для заботы о людях». «Человек, который беззащитен, при знакомстве или общении с кем-то сам идет навстречу и старается делать больше добрых дел», — отмечает она.

В первый день работы в КЦ «Курган» обедали 60 пенсионеров и инвалидов, которые живут в микрорайоне Энергетики. Кормить нуждающихся планируют три раза в неделю, и если акция понравится людям, то она будет запущена в других районах Кургана: Шадринске, Далматово и Катайске.

Ранее URA.RU писало, что в курганском приходе Святой Троицы нуждающимся бесплатно раздают свежий хлеб. Все хлебобулочные изделия выпекаются из муки, которая приобретена на пожертвования прихожан.