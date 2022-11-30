В МИД РФ ответили Западу на обвинения в производстве иранских дронов в России

МИД РФ: обвинения Запада в том, что РФ хочет производить иранские дроны, необоснованны
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Запад считает, что Иран поставляет России беспилотники Фото:
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Обвинения западных стран в том, что РФ хочет производить у себя иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), необоснованны. Об этом заявил директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

«Все это ни на чем не основанные предположения, погоня за „жареными“ фактами с целью отвлечь мировое внимание от главного — скорейшего „перезапуска“ СВПД (восстановление иранской ядерной сделки, — прим.ред.) в соответствии с параметрами, которые были согласованы еще в 2015 году», — поделился дипломат с РИА Новости. Ермаков подчеркнул, что также являются спекуляциями утверждения, что Иран якобы поставляет в Россию БПЛА.

Ранее США заявили, что Иран занимается поставками беспилотных летательных аппаратов в Россию. Позже министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявила, что Евросоюз проведет расследование на предмет поставок. В Кремле сотрудничество с Ираном в плане поставок беспилотников опровергли.

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Обвинения западных стран в том, что РФ хочет производить у себя иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), необоснованны. Об этом заявил директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков. «Все это ни на чем не основанные предположения, погоня за „жареными“ фактами с целью отвлечь мировое внимание от главного — скорейшего „перезапуска“ СВПД (восстановление иранской ядерной сделки, — прим.ред.) в соответствии с параметрами, которые были согласованы еще в 2015 году», — поделился дипломат с РИА Новости. Ермаков подчеркнул, что также являются спекуляциями утверждения, что Иран якобы поставляет в Россию БПЛА. Ранее США заявили, что Иран занимается поставками беспилотных летательных аппаратов в Россию. Позже министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявила, что Евросоюз проведет расследование на предмет поставок. В Кремле сотрудничество с Ираном в плане поставок беспилотников опровергли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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