В МИД РФ ответили Западу на обвинения в производстве иранских дронов в России

МИД РФ: обвинения Запада в том, что РФ хочет производить иранские дроны, необоснованны

30 ноября 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

Запад считает, что Иран поставляет России беспилотники Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обвинения западных стран в том, что РФ хочет производить у себя иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), необоснованны. Об этом заявил директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков. «Все это ни на чем не основанные предположения, погоня за „жареными“ фактами с целью отвлечь мировое внимание от главного — скорейшего „перезапуска“ СВПД (восстановление иранской ядерной сделки, — прим.ред.) в соответствии с параметрами, которые были согласованы еще в 2015 году», — поделился дипломат с РИА Новости. Ермаков подчеркнул, что также являются спекуляциями утверждения, что Иран якобы поставляет в Россию БПЛА. Ранее США заявили, что Иран занимается поставками беспилотных летательных аппаратов в Россию. Позже министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявила, что Евросоюз проведет расследование на предмет поставок. В Кремле сотрудничество с Ираном в плане поставок беспилотников опровергли.

Обвинения западных стран в том, что РФ хочет производить у себя иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), необоснованны. Об этом заявил директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков. «Все это ни на чем не основанные предположения, погоня за „жареными“ фактами с целью отвлечь мировое внимание от главного — скорейшего „перезапуска“ СВПД (восстановление иранской ядерной сделки, — прим.ред.) в соответствии с параметрами, которые были согласованы еще в 2015 году», — поделился дипломат с РИА Новости. Ермаков подчеркнул, что также являются спекуляциями утверждения, что Иран якобы поставляет в Россию БПЛА. Ранее США заявили, что Иран занимается поставками беспилотных летательных аппаратов в Россию. Позже министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявила, что Евросоюз проведет расследование на предмет поставок. В Кремле сотрудничество с Ираном в плане поставок беспилотников опровергли.