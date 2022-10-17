Глава МИД Польши Рау: ЕС расследует, откуда у России появились иранские дроны-камикадзе

18 октября 2022 в 04:32 Размер текста - 17 +

Евросоюз намерен выяснить, поставлял ли Иран дроны-камикадзе в Россию, заявил Збигнев Рау Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европейский союз проведет расследование на предмет поставок Ирана беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Збигнев Рау заявил, что Евросоюз проведет расследование с целью выяснить, поставляет ли Иран беспилотники-камикадзе России, передает польский журнал WPolityce. Он также отметил, что глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян в беседе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем решительно отверг информацию о поставках иранских беспилотников в РФ. Еще в августе Белый дом был уверен, что Иран уже поставил партию БПЛА России. США угрожали ввести новые санкции против Ирана за поставки дронов-камикадзе. 10 октября ВС России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины, в том числе Киева. Главными целями военных РФ были системы военного управления, связи и энергетики, уточняет Минобороны РФ. Власти Винницкой области сообщили, что по региону был нанесен удар дронами-камикадзе «Герань-2» (Shahed-136). Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Ее основные цели — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида Киева.

Европейский союз проведет расследование на предмет поставок Ирана беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Збигнев Рау заявил, что Евросоюз проведет расследование с целью выяснить, поставляет ли Иран беспилотники-камикадзе России, передает польский журнал WPolityce. Он также отметил, что глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян в беседе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем решительно отверг информацию о поставках иранских беспилотников в РФ. Еще в августе Белый дом был уверен, что Иран уже поставил партию БПЛА России. США угрожали ввести новые санкции против Ирана за поставки дронов-камикадзе. 10 октября ВС России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины, в том числе Киева. Главными целями военных РФ были системы военного управления, связи и энергетики, уточняет Минобороны РФ. Власти Винницкой области сообщили, что по региону был нанесен удар дронами-камикадзе «Герань-2» (Shahed-136). Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Ее основные цели — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида Киева.