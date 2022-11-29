29 ноября 2022

Роспотребнадзор предостерег тюменцев от покупки красной икры сомнительного качества

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпекание масленичных блинов. Москва, блины, красная икра, гжель, посуда, выпечка, кухня, приготовление пищи
В Тюмени появилась поддельная красная икра Фото:

Консервированные и скоропортящиеся продукты, в том числе, красную икру, следует приобретать только в местах организованной торговли: в магазинах, на рынках и торговых складах. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. Ранее агентство писало, что жители Тюмени пожаловались на красную икру отвратительного качества, которой торгуют на улицах города.

«Управление рекомендует приобретать продукты питания только в местах организованной торговли (магазины, официальные рынки, торговые склады). Это в первую очередь касается консервированных и скоропортящихся продуктов», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора по Тюменской области в ответ на запрос агентства.

Там добавили, что по данным на 29 ноября 2022 года жалобы от тюменцев на качество красной икры в Роспотребнадзор не поступали. Как ранее указывало агентство, в Тюмени были замечены продавцы «красной икры», которые под видом деликатеса продают субстанцию неизвестного происхождения. Также они активно рекламируют свою продукцию через социальные сети.

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Консервированные и скоропортящиеся продукты, в том числе, красную икру, следует приобретать только в местах организованной торговли: в магазинах, на рынках и торговых складах. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. Ранее агентство писало, что жители Тюмени пожаловались на красную икру отвратительного качества, которой торгуют на улицах города. «Управление рекомендует приобретать продукты питания только в местах организованной торговли (магазины, официальные рынки, торговые склады). Это в первую очередь касается консервированных и скоропортящихся продуктов», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора по Тюменской области в ответ на запрос агентства. Там добавили, что по данным на 29 ноября 2022 года жалобы от тюменцев на качество красной икры в Роспотребнадзор не поступали. Как ранее указывало агентство, в Тюмени были замечены продавцы «красной икры», которые под видом деликатеса продают субстанцию неизвестного происхождения. Также они активно рекламируют свою продукцию через социальные сети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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