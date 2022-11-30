30 ноября 2022

Губернатор определился с главой свердловского минздрава

Министром здравоохранения Свердловской области назначен Андрей Карлов
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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, карлов андрей
Андрею Карлову продлили полномочия министра здравоохранения Фото:

Министерство здравоохранения Свердловской области продолжит возглавлять Андрей Карлов, руководящий ведомством с лета 2020 года. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона. Ранее источники агентства сообщали, что Карлова, несмотря на долгие разговоры об отставке, сохранят в должности.

«Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Андрея Карлова министром здравоохранения Свердловской области. За эти годы Минздравом под руководством Андрея Карлова в рамках поручений губернатора Евгения Куйвашева проведена большая работа по обновлению материально-технической базы свердловских больниц», — рассказали в департаменте.

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Свердловский минздрав остался без постоянного руководителя 19 сентября, когда областное правительство в полном составе ушло в отставку после победы Куйвашева на губернаторских выборах. На данный момент большинство министров уже получили переназначение в новый состав кабмина. Будет ли назначен Карлов, до последнего момента оставалось загадкой. В конце ноября источники URA.RU сообщили, что его досье все же было отправлено в Минздрав РФ для согласования.

Между тем в медицинских и властных кругах неоднократно сообщали о возможном уходе Карлова. Впервые такой риск появился летом 2021 года, когда министр сам попросил губернатора Куйвашева о своей отставке. Тогда Карлова удалось убедить остаться. В середине 2022-го чиновнику вновь стали прочить увольнение — из-за проблем со здоровьем. В июне глава минздрава неожиданно ушел в длительный отпуск, а с конца августа стал появляться на публике на костылях.

61-летний Карлов получил в 1980-х образование врача-педиатра. Спустя пару лет специалист перешел работать в детскую ГКБ №9 Екатеринбурга, а в 2006-м возглавил учреждение. Проработав полтора десятка лет главврачом, в 2020 году Карлов занял пост министра здравоохранения области. Его кандидатуру одобрил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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Министерство здравоохранения Свердловской области продолжит возглавлять Андрей Карлов, руководящий ведомством с лета 2020 года. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона. Ранее источники агентства сообщали, что Карлова, несмотря на долгие разговоры об отставке, сохранят в должности. «Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Андрея Карлова министром здравоохранения Свердловской области. За эти годы Минздравом под руководством Андрея Карлова в рамках поручений губернатора Евгения Куйвашева проведена большая работа по обновлению материально-технической базы свердловских больниц», — рассказали в департаменте. Свердловский минздрав остался без постоянного руководителя 19 сентября, когда областное правительство в полном составе ушло в отставку после победы Куйвашева на губернаторских выборах. На данный момент большинство министров уже получили переназначение в новый состав кабмина. Будет ли назначен Карлов, до последнего момента оставалось загадкой. В конце ноября источники URA.RU сообщили, что его досье все же было отправлено в Минздрав РФ для согласования. Между тем в медицинских и властных кругах неоднократно сообщали о возможном уходе Карлова. Впервые такой риск появился летом 2021 года, когда министр сам попросил губернатора Куйвашева о своей отставке. Тогда Карлова удалось убедить остаться. В середине 2022-го чиновнику вновь стали прочить увольнение — из-за проблем со здоровьем. В июне глава минздрава неожиданно ушел в длительный отпуск, а с конца августа стал появляться на публике на костылях. 61-летний Карлов получил в 1980-х образование врача-педиатра. Спустя пару лет специалист перешел работать в детскую ГКБ №9 Екатеринбурга, а в 2006-м возглавил учреждение. Проработав полтора десятка лет главврачом, в 2020 году Карлов занял пост министра здравоохранения области. Его кандидатуру одобрил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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