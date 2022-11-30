Губернатор определился с главой свердловского минздрава

Министром здравоохранения Свердловской области назначен Андрей Карлов

Андрею Карлову продлили полномочия министра здравоохранения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министерство здравоохранения Свердловской области продолжит возглавлять Андрей Карлов, руководящий ведомством с лета 2020 года. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона. Ранее источники агентства сообщали, что Карлова, несмотря на долгие разговоры об отставке, сохранят в должности.

«Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Андрея Карлова министром здравоохранения Свердловской области. За эти годы Минздравом под руководством Андрея Карлова в рамках поручений губернатора Евгения Куйвашева проведена большая работа по обновлению материально-технической базы свердловских больниц», — рассказали в департаменте.

Свердловский минздрав остался без постоянного руководителя 19 сентября, когда областное правительство в полном составе ушло в отставку после победы Куйвашева на губернаторских выборах. На данный момент большинство министров уже получили переназначение в новый состав кабмина. Будет ли назначен Карлов, до последнего момента оставалось загадкой. В конце ноября источники URA.RU сообщили, что его досье все же было отправлено в Минздрав РФ для согласования.

Между тем в медицинских и властных кругах неоднократно сообщали о возможном уходе Карлова. Впервые такой риск появился летом 2021 года, когда министр сам попросил губернатора Куйвашева о своей отставке. Тогда Карлова удалось убедить остаться. В середине 2022-го чиновнику вновь стали прочить увольнение — из-за проблем со здоровьем. В июне глава минздрава неожиданно ушел в длительный отпуск, а с конца августа стал появляться на публике на костылях.

61-летний Карлов получил в 1980-х образование врача-педиатра. Спустя пару лет специалист перешел работать в детскую ГКБ №9 Екатеринбурга, а в 2006-м возглавил учреждение. Проработав полтора десятка лет главврачом, в 2020 году Карлов занял пост министра здравоохранения области. Его кандидатуру одобрил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.