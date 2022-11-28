Свердловский минздрав оказался на грани анархии

Судьба ключевого министра под вопросом — спорят Москва и окружение Куйвашева

28 ноября 2022 в 21:35 Размер текста - 17 +

Андрей Карлов руководит свердловским минздравом больше двух лет — и половину этого срока ему прочат отставку Фото: Анна Майорова © URA.RU В министерстве здравоохранения Свердловской области повисла пауза с назначением руководителя. Судьба нынешнего министра Андрея Карлова, работающего на посту больше двух лет, оказалась под вопросом. Одни инсайдеры URA.RU уверяют, что вопрос о его сохранении уже обсуждается в Москве. Другие настаивают, что остаться Карлову помешают влиятельный коллега и руководство области. Свердловский минздрав остался без постоянного начальника 19 сентября. В этот день региональное правительство в полном составе ушло в отставку — губернатор Евгений Куйвашев, избравшийся на новый срок, должен был собрать кабмин заново. Все министры автоматически перешли в статус исполняющих обязанности до своего переназначения. Почти всех из них в течение следующих полутора месяцев Куйвашев утвердил в должности. Карлова в их числе не оказалось. Судьба Андрея Карлова приковала к себе внимание многих людей в правительстве Фото: Анна Майорова © URA.RU На протяжении последних полутора лет персона Карлова окружена различными слухами. Бывший педиатр возглавил областной минздрав летом 2020 года, а уже спустя несколько месяцев его оппоненты начали рассуждать о возможной отставке. К середине 2021-го эти разговоры стали все больше походить на правду: в августе того года Карлов предпринял попытку уйти с поста, объявив губернатору о желании вернуться в медицину. Куйвашев убедил специалиста остаться, признав, что достойной замены ему пока нет. Поиски преемника затянулись больше чем на год. Все это время лояльные министру СМИ и telegram-каналы уверяли, что его карьере ничего не угрожает. Но летом 2022-го во врачебных кругах с новой силой заговорили об уходе Карлова — из-за проблем со здоровьем. В июне чиновник неожиданно ушел в длительный отпуск, а с конца августа стал появляться на публике с костылями или тростью. «Все были уверены, что Карлов гарантированно уйдет, — вспоминает инсайдер настроения правительства в сентябре. — Теперь уверенности нет. Только хаос». Статья по теме Свердловский губернатор готовит три громкие отставки По впечатлениям сразу нескольких собеседников URA.RU, положение дел в минздраве сейчас описывается как «полная неопределенность». «[С момента отставки правительства] прошло уже два с половиной месяца. Но четкого ответа, кто рулит и кто будет рулить [в министерстве], нет ни у кого», — передает источник, знакомый с обсуждениями в областном правительстве. Причину неразберихи пытаются разгадать и в чиновничьих, и во врачебных кругах. Инсайдер URA.RU в руководстве области утверждает, что против переназначения Карлова выступает группа статусных чиновников в окружении губернатора Куйвашева. По словам источника, их недовольство вызвано двумя причинами. Во-первых, за последний год Карлов так и не смог придумать, как восполнить катастрофический дефицит врачей в регионе. За пассивность в этом вопросе его неоднократно критиковал Куйвашев. Во-вторых, при Карлове Свердловская область опустилась в аутсайдеры по онкологии. «Все бюджеты перевел в борьбу с ковидом, на лечение раковых заболеваний финансирования нет», — подтверждает собеседник, знакомый с ситуацией в минздраве. Прямо сейчас адекватных замен Андрею Карлову нет, фиксируют во власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вместе с тем сторонники идеи об уходе Карлова вынуждены признать: прямо сейчас министра заменить действительно некем. «Минздраву РФ предложенные [на замену Карлову] кандидатуры не очень понятны, — раскрывает источник в руководстве области. — А желающих идти на расстрельную должность вообще не так много». В последние недели основным кандидатом на пост главы минздрава называли давнего коллегу Карлова — главврача екатеринбургской ЦГБ №20 Семена Хмельникера. В профессиональной тусовке он считается качественным администратором, и уже несколько лет разговоры связывают его с переходом в правительство. Уверенность в этом стала крепнуть, когда 19 ноября в больницу Хмельникера в сопровождении Карлова внезапно приехал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. В медицинской среде по-разному трактуют приезд такого статусного гостя. Одни называют это жестом благоволения Хмельникеру и признаком его скорого повышения. Другие полагают, что этот жест был исключительно в адрес Карлова — намек на его переназначение. Третьи же уверены, что визит Мурашко был сугубо личным: родившийся в Екатеринбурге министр просто приехал к родителям и заодно заглянул в ЦГБ. Михаил Мурашко, говорят свидетели, был недоволен увиденным в ЦГБ №20 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как бы там ни было, очевидцы вспоминают, что Мурашко, осмотрев горбольницу и приватно пообщавшись с Карловым и Хмельникером, остался в отвратительном настроении. «Что вряд ли говорит о повышении кого-то из них», — полагает статусный свердловский медик. А знакомый Хмельникера и вовсе считает, что главврачу не нужна работа бюрократа: «Он успешно сидит в „двадцатке“, у него прекрасно налажен бизнес на поставках расходных материалов. Можно позавидовать. Вот ***** [зачем] ему в правительство?» Оттого вопросов о будущем Карлова становится только больше. Близкие соратники министра соглашаются, что пауза с его переназначением действительно выглядит странной. Но призывают не искать в этом дурных знаков. По словам источника URA.RU, документы на имя Карлова уже находятся на согласовании в Москве. Евгений Куйвашев, согласно одной из версий, уже предложил Минздраву РФ именно Карлова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Куйвашев предложил его кандидатуру Минздраву РФ. Но документы ушли поздно. Критически поздно», — дает понять собеседник в окружении министра, намекая, что именно с этим связана задержка. Другой источник, причисляющий себя к союзникам Карлова, сообщил, что заявка на согласование министра «уже давно» направлена в федеральное ведомство. С чем в таком случае связана заминка, инсайдер ответить затруднился. Официально свердловские власти по-прежнему не комментируют ситуацию вокруг минздрава и Карлова. В областном департаменте информполитики лишь заявили URA.RU, что сообщают о кадровых решениях только по факту их принятия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В министерстве здравоохранения Свердловской области повисла пауза с назначением руководителя. Судьба нынешнего министра Андрея Карлова, работающего на посту больше двух лет, оказалась под вопросом. Одни инсайдеры URA.RU уверяют, что вопрос о его сохранении уже обсуждается в Москве. Другие настаивают, что остаться Карлову помешают влиятельный коллега и руководство области. Свердловский минздрав остался без постоянного начальника 19 сентября. В этот день региональное правительство в полном составе ушло в отставку — губернатор Евгений Куйвашев, избравшийся на новый срок, должен был собрать кабмин заново. Все министры автоматически перешли в статус исполняющих обязанности до своего переназначения. Почти всех из них в течение следующих полутора месяцев Куйвашев утвердил в должности. Карлова в их числе не оказалось. На протяжении последних полутора лет персона Карлова окружена различными слухами. Бывший педиатр возглавил областной минздрав летом 2020 года, а уже спустя несколько месяцев его оппоненты начали рассуждать о возможной отставке. К середине 2021-го эти разговоры стали все больше походить на правду: в августе того года Карлов предпринял попытку уйти с поста, объявив губернатору о желании вернуться в медицину. Куйвашев убедил специалиста остаться, признав, что достойной замены ему пока нет. Поиски преемника затянулись больше чем на год. Все это время лояльные министру СМИ и telegram-каналы уверяли, что его карьере ничего не угрожает. Но летом 2022-го во врачебных кругах с новой силой заговорили об уходе Карлова — из-за проблем со здоровьем. В июне чиновник неожиданно ушел в длительный отпуск, а с конца августа стал появляться на публике с костылями или тростью. По впечатлениям сразу нескольких собеседников URA.RU, положение дел в минздраве сейчас описывается как «полная неопределенность». «[С момента отставки правительства] прошло уже два с половиной месяца. Но четкого ответа, кто рулит и кто будет рулить [в министерстве], нет ни у кого», — передает источник, знакомый с обсуждениями в областном правительстве. Причину неразберихи пытаются разгадать и в чиновничьих, и во врачебных кругах. Инсайдер URA.RU в руководстве области утверждает, что против переназначения Карлова выступает группа статусных чиновников в окружении губернатора Куйвашева. По словам источника, их недовольство вызвано двумя причинами. Во-первых, за последний год Карлов так и не смог придумать, как восполнить катастрофический дефицит врачей в регионе. За пассивность в этом вопросе его неоднократно критиковал Куйвашев. Во-вторых, при Карлове Свердловская область опустилась в аутсайдеры по онкологии. «Все бюджеты перевел в борьбу с ковидом, на лечение раковых заболеваний финансирования нет», — подтверждает собеседник, знакомый с ситуацией в минздраве. Вместе с тем сторонники идеи об уходе Карлова вынуждены признать: прямо сейчас министра заменить действительно некем. «Минздраву РФ предложенные [на замену Карлову] кандидатуры не очень понятны, — раскрывает источник в руководстве области. — А желающих идти на расстрельную должность вообще не так много». В последние недели основным кандидатом на пост главы минздрава называли давнего коллегу Карлова — главврача екатеринбургской ЦГБ №20 Семена Хмельникера. В профессиональной тусовке он считается качественным администратором, и уже несколько лет разговоры связывают его с переходом в правительство. Уверенность в этом стала крепнуть, когда 19 ноября в больницу Хмельникера в сопровождении Карлова внезапно приехал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Другие полагают, что этот жест был исключительно в адрес Карлова — намек на его переназначение. Третьи же уверены, что визит Мурашко был сугубо личным: родившийся в Екатеринбурге министр просто приехал к родителям и заодно заглянул в ЦГБ. Как бы там ни было, очевидцы вспоминают, что Мурашко, осмотрев горбольницу и приватно пообщавшись с Карловым и Хмельникером, остался в отвратительном настроении. «Что вряд ли говорит о повышении кого-то из них», — полагает статусный свердловский медик. А знакомый Хмельникера и вовсе считает, что главврачу не нужна работа бюрократа: «Он успешно сидит в „двадцатке“, у него прекрасно налажен бизнес на поставках расходных материалов. Можно позавидовать. Вот ***** [зачем] ему в правительство?» Оттого вопросов о будущем Карлова становится только больше. Близкие соратники министра соглашаются, что пауза с его переназначением действительно выглядит странной. Но призывают не искать в этом дурных знаков. По словам источника URA.RU, документы на имя Карлова уже находятся на согласовании в Москве. «Куйвашев предложил его кандидатуру Минздраву РФ. Но документы ушли поздно. Критически поздно», — дает понять собеседник в окружении министра, намекая, что именно с этим связана задержка. Другой источник, причисляющий себя к союзникам Карлова, сообщил, что заявка на согласование министра «уже давно» направлена в федеральное ведомство. С чем в таком случае связана заминка, инсайдер ответить затруднился. Официально свердловские власти по-прежнему не комментируют ситуацию вокруг минздрава и Карлова. В областном департаменте информполитики лишь заявили URA.RU, что сообщают о кадровых решениях только по факту их принятия.