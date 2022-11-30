Небензя раскритиковал Евросоюз за создание «трибунала по Украине»

01 декабря 2022 в 00:15 Размер текста - 17 +

Евросоюз пытается придать беззаконию форму легитимности, заявил Василий Небензя Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Инициатива создания «трибунала по Украине», предложенная Европейской комиссией, это лишь попытка ЕС прикрыть свое беззаконие. Такое заявление сделал постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) в ходе разговора с журналистами. «Все это попытка покрыть свое беззаконие негодными средствами», — передает слова Василия Небензи ТАСС. Он отметил, что Еврокомиссия придумывает эти «правила», чтобы потом выдавать их за универсальные. Также дипломат обвинил ЕС в попытке прикрыться авторитетом ООН. По его словам, европейские страны желают получить разрешение Генассамблеи ООН, чтобы без ее ведома присваивать себе российские активы. «Они будут пытаться обосновать это принятой Генассамблеей резолюцией, то есть придать беззаконию некую форму легитимности. <…> Вот для чего им все это было нужно», — заключил Небензя. Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала создать фонд из замороженных активов Банка России, сообщает Life . В МИД России заявили, что таким образом Еврокомиссия пытается своровать российские активы. Затем представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщил о заморозке российских активов на сумму 17,5 млрд евро.

Инициатива создания «трибунала по Украине», предложенная Европейской комиссией, это лишь попытка ЕС прикрыть свое беззаконие. Такое заявление сделал постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) в ходе разговора с журналистами. «Все это попытка покрыть свое беззаконие негодными средствами», — передает слова Василия Небензи ТАСС. Он отметил, что Еврокомиссия придумывает эти «правила», чтобы потом выдавать их за универсальные. Также дипломат обвинил ЕС в попытке прикрыться авторитетом ООН. По его словам, европейские страны желают получить разрешение Генассамблеи ООН, чтобы без ее ведома присваивать себе российские активы. «Они будут пытаться обосновать это принятой Генассамблеей резолюцией, то есть придать беззаконию некую форму легитимности. <…> Вот для чего им все это было нужно», — заключил Небензя. Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала создать фонд из замороженных активов Банка России, сообщает Life. В МИД России заявили, что таким образом Еврокомиссия пытается своровать российские активы. Затем представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщил о заморозке российских активов на сумму 17,5 млрд евро.