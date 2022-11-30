Зеленский выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта 01 декабря 2022 в 05:01 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский надеется, что украинский конфликт закончится в ближайшие несколько месяцев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев надеется, что украинский конфликт завершится в ближайшие несколько месяцев. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита DealBook. «Будем верить, что это закончится в ближайшие несколько месяцев», — передает слова Владимира Зеленского американская газета The New York Times . Он отметил, что завершение конфликта будет зависеть от ситуации на фронте. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Целями президент РФ Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию Украины, а также освобождение Донбасса. В Кремле заявляли, что минимальной планкой для завершения спецоперации является освобождение всей территории Донбасса. В Минобороны ФРГ призвали не ждать быстрого завершения украинского конфликта. Киев надеется, что украинский конфликт завершится в ближайшие несколько месяцев. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита DealBook. «Будем верить, что это закончится в ближайшие несколько месяцев», — передает слова Владимира Зеленского американская газета The New York Times. Он отметил, что завершение конфликта будет зависеть от ситуации на фронте. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Целями президент РФ Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию Украины, а также освобождение Донбасса. В Кремле заявляли, что минимальной планкой для завершения спецоперации является освобождение всей территории Донбасса. В Минобороны ФРГ призвали не ждать быстрого завершения украинского конфликта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям