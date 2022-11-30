Зеленский выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта

Киев надеется, что украинский конфликт завершится в ближайшие несколько месяцев. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита DealBook.
«Будем верить, что это закончится в ближайшие несколько месяцев», — передает слова Владимира Зеленского американская газета The New York Times. Он отметил, что завершение конфликта будет зависеть от ситуации на фронте.
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Киев надеется, что украинский конфликт завершится в ближайшие несколько месяцев. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита DealBook. «Будем верить, что это закончится в ближайшие несколько месяцев», — передает слова Владимира Зеленского американская газета The New York Times. Он отметил, что завершение конфликта будет зависеть от ситуации на фронте. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Целями президент РФ Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию Украины, а также освобождение Донбасса. В Кремле заявляли, что минимальной планкой для завершения спецоперации является освобождение всей территории Донбасса. В Минобороны ФРГ призвали не ждать быстрого завершения украинского конфликта.