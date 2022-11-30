30 ноября 2022

Зеленский выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский надеется, что украинский конфликт закончится в ближайшие несколько месяцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев надеется, что украинский конфликт завершится в ближайшие несколько месяцев. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита DealBook.

«Будем верить, что это закончится в ближайшие несколько месяцев», — передает слова Владимира Зеленского американская газета The New York Times. Он отметил, что завершение конфликта будет зависеть от ситуации на фронте.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Целями президент РФ Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию Украины, а также освобождение Донбасса. В Кремле заявляли, что минимальной планкой для завершения спецоперации является освобождение всей территории Донбасса. В Минобороны ФРГ призвали не ждать быстрого завершения украинского конфликта.

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Киев надеется, что украинский конфликт завершится в ближайшие несколько месяцев. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита DealBook. «Будем верить, что это закончится в ближайшие несколько месяцев», — передает слова Владимира Зеленского американская газета The New York Times. Он отметил, что завершение конфликта будет зависеть от ситуации на фронте. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Целями президент РФ Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию Украины, а также освобождение Донбасса. В Кремле заявляли, что минимальной планкой для завершения спецоперации является освобождение всей территории Донбасса. В Минобороны ФРГ призвали не ждать быстрого завершения украинского конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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