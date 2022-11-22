Глава Минобороны ФРГ призвала не ждать быстрого окончания спецоперации

23 ноября 2022 в 03:23 Размер текста - 17 +

Спецоперация на Украине не завершится в ближайшее время, считает Кристине Ламбрехт Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины не закончится в ближайшее время. Такое заявление сделала министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. «Я не хочу давать ложных надежд на то, что эта война может завершиться скоро — в ближайшие дни или недели», — передает слова Кристине Ламбрехт ТАСС. Она отметила, что конфликт может затянуться еще на несколько месяцев. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Целями президент РФ Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию Украины, а также освобождение Донбасса. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что минимальной планкой для завершения спецоперацией является освобождение всей территории Донбасса. Президент США Джо Байден считает, что украинский конфликт завершится после вывода российских войск с территории страны. Украинский лидер Владимир Зеленский накануне вновь отказался от переговоров с РФ.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины не закончится в ближайшее время. Такое заявление сделала министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. «Я не хочу давать ложных надежд на то, что эта война может завершиться скоро — в ближайшие дни или недели», — передает слова Кристине Ламбрехт ТАСС. Она отметила, что конфликт может затянуться еще на несколько месяцев. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Целями президент РФ Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию Украины, а также освобождение Донбасса. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что минимальной планкой для завершения спецоперацией является освобождение всей территории Донбасса. Президент США Джо Байден считает, что украинский конфликт завершится после вывода российских войск с территории страны. Украинский лидер Владимир Зеленский накануне вновь отказался от переговоров с РФ.