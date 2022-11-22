22 ноября 2022

Глава Минобороны ФРГ призвала не ждать быстрого окончания спецоперации

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Спецоперация на Украине не завершится в ближайшее время, считает Кристине Ламбрехт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины не закончится в ближайшее время. Такое заявление сделала министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

«Я не хочу давать ложных надежд на то, что эта война может завершиться скоро — в ближайшие дни или недели», — передает слова Кристине Ламбрехт ТАСС. Она отметила, что конфликт может затянуться еще на несколько месяцев.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Целями президент РФ Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию Украины, а также освобождение Донбасса. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что минимальной планкой для завершения спецоперацией является освобождение всей территории Донбасса. Президент США Джо Байден считает, что украинский конфликт завершится после вывода российских войск с территории страны. Украинский лидер Владимир Зеленский накануне вновь отказался от переговоров с РФ.

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Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины не закончится в ближайшее время. Такое заявление сделала министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. «Я не хочу давать ложных надежд на то, что эта война может завершиться скоро — в ближайшие дни или недели», — передает слова Кристине Ламбрехт ТАСС. Она отметила, что конфликт может затянуться еще на несколько месяцев. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Целями президент РФ Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию Украины, а также освобождение Донбасса. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что минимальной планкой для завершения спецоперацией является освобождение всей территории Донбасса. Президент США Джо Байден считает, что украинский конфликт завершится после вывода российских войск с территории страны. Украинский лидер Владимир Зеленский накануне вновь отказался от переговоров с РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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