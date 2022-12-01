«Прайм Крайм»: вор в законе из Чечни вывел «на чистую воду» другого авторитета

На Северном Кавказе вор в законе Седой (Гилани Алиев) раскрыл тайну своего «коллеги» Раджика Нижневартовского (Ражидин Михралиев). Последний скрывал свою службу в рядах Советской Армии и был исключен из состава «политбюро» воров в законе. Об этом сообщает агентство «Прайм Крайм».
«В еще в одном противоборстве воров-выходцев с Северного Кавказа одержал верх „законник“ из Чечни — 48-летний Гилани Алиев. Его очередной оппонент — 51-летний Ражидин Михралиев <…> выведен из состава политбюро за сокрытие от воров факта своей службы в рядах Советской Армии», — пишет агентство. В настоящий момент оба оппонента находятся на свободе. Уточняется, что доказательства прошлой служба Михралиева Алиеву предоставили чеченские силовики.
Ранее сообщалось, что выходцы из опасной преступной группировки (ОПГ) экс-вора в законе Андрея Трофимова (Трофы) организовали криминальную схему. Она была направлена на обман бизнесменов.
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На Северном Кавказе вор в законе Седой (Гилани Алиев) раскрыл тайну своего «коллеги» Раджика Нижневартовского (Ражидин Михралиев). Последний скрывал свою службу в рядах Советской Армии и был исключен из состава «политбюро» воров в законе. Об этом сообщает агентство «Прайм Крайм». «В еще в одном противоборстве воров-выходцев с Северного Кавказа одержал верх „законник“ из Чечни — 48-летний Гилани Алиев. Его очередной оппонент — 51-летний Ражидин Михралиев <…> выведен из состава политбюро за сокрытие от воров факта своей службы в рядах Советской Армии», — пишет агентство. В настоящий момент оба оппонента находятся на свободе. Уточняется, что доказательства прошлой служба Михралиева Алиеву предоставили чеченские силовики. Ранее сообщалось, что выходцы из опасной преступной группировки (ОПГ) экс-вора в законе Андрея Трофимова (Трофы) организовали криминальную схему. Она была направлена на обман бизнесменов.