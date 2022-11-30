В пермском медуниверситете официально сменилось руководство. Инсайд URA.RU подтвердился

01 декабря 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Анна Благонравова приступила к обязанностям ректора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU И.о. ректора ПГМУ с 1 декабря назначена экс-проректор по научной работе Приволжского медуниверситета Анна Благонравова, рассказали агентству в пресс-службе медуниверситета. О грядущей смене руководства первым сообщило URA.RU. «Состоялось назначение нового руководителя ПГМУ. С 1 декабря 2022 года исполняющей обязанности ректора ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера назначена Анна Сергеевна Благонравова», — отметили в вузе. Наталья Минаева, которая руководила университетом в статусе «и.о.» с декабря 2020 года, вернулась на должность проректора по образовательной деятельности ПГМУ. В Приволжском медуниверситете Анна Благонравова возглавляла научно-исследовательское направление, была завкафедрой клинической лабораторной диагностики. О том, что в вузе сменится ректор, стало известно в середине декабря. Нижегородские СМИ чуть позже сообщили со ссылкой на саму Благонравову, что она является основным претендентом. В ПГМУ информацию не подтверждали. Должность ректора стала вакантной после смерти от коронавируса Ирины Корюкиной, которая возглавляла вуз 15 лет.

И.о. ректора ПГМУ с 1 декабря назначена экс-проректор по научной работе Приволжского медуниверситета Анна Благонравова, рассказали агентству в пресс-службе медуниверситета. О грядущей смене руководства первым сообщило URA.RU. «Состоялось назначение нового руководителя ПГМУ. С 1 декабря 2022 года исполняющей обязанности ректора ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера назначена Анна Сергеевна Благонравова», — отметили в вузе. Наталья Минаева, которая руководила университетом в статусе «и.о.» с декабря 2020 года, вернулась на должность проректора по образовательной деятельности ПГМУ. В Приволжском медуниверситете Анна Благонравова возглавляла научно-исследовательское направление, была завкафедрой клинической лабораторной диагностики. О том, что в вузе сменится ректор, стало известно в середине декабря. Нижегородские СМИ чуть позже сообщили со ссылкой на саму Благонравову, что она является основным претендентом. В ПГМУ информацию не подтверждали. Должность ректора стала вакантной после смерти от коронавируса Ирины Корюкиной, которая возглавляла вуз 15 лет.