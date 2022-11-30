30 ноября 2022

В пермском медуниверситете официально сменилось руководство. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган, чиновница, совещание, заседание, монитор, шариковая ручка
Анна Благонравова приступила к обязанностям ректора Фото:

И.о. ректора ПГМУ с 1 декабря назначена экс-проректор по научной работе Приволжского медуниверситета Анна Благонравова, рассказали агентству в пресс-службе медуниверситета. О грядущей смене руководства первым сообщило URA.RU.

«Состоялось назначение нового руководителя ПГМУ. С 1 декабря 2022 года исполняющей обязанности ректора ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера назначена Анна Сергеевна Благонравова», — отметили в вузе. Наталья Минаева, которая руководила университетом в статусе «и.о.» с декабря 2020 года, вернулась на должность проректора по образовательной деятельности ПГМУ.

В Приволжском медуниверситете Анна Благонравова возглавляла научно-исследовательское направление, была завкафедрой клинической лабораторной диагностики. О том, что в вузе сменится ректор, стало известно в середине декабря. Нижегородские СМИ чуть позже сообщили со ссылкой на саму Благонравову, что она является основным претендентом. В ПГМУ информацию не подтверждали. Должность ректора стала вакантной после смерти от коронавируса Ирины Корюкиной, которая возглавляла вуз 15 лет.

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И.о. ректора ПГМУ с 1 декабря назначена экс-проректор по научной работе Приволжского медуниверситета Анна Благонравова, рассказали агентству в пресс-службе медуниверситета. О грядущей смене руководства первым сообщило URA.RU. «Состоялось назначение нового руководителя ПГМУ. С 1 декабря 2022 года исполняющей обязанности ректора ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера назначена Анна Сергеевна Благонравова», — отметили в вузе. Наталья Минаева, которая руководила университетом в статусе «и.о.» с декабря 2020 года, вернулась на должность проректора по образовательной деятельности ПГМУ. В Приволжском медуниверситете Анна Благонравова возглавляла научно-исследовательское направление, была завкафедрой клинической лабораторной диагностики. О том, что в вузе сменится ректор, стало известно в середине декабря. Нижегородские СМИ чуть позже сообщили со ссылкой на саму Благонравову, что она является основным претендентом. В ПГМУ информацию не подтверждали. Должность ректора стала вакантной после смерти от коронавируса Ирины Корюкиной, которая возглавляла вуз 15 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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