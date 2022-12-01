МИД РФ отреагировал на введение потолка цен на нефть

Россию не интересует цена на российскую нефть, установленная западными странами. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции. Страна будет продолжать работать вместе со своими партнерами.
«Какой будет потолок цен, нас это не интересует — мы будем договариваться с нашими партнерами напрямую, и партнеры, которые продолжают с нами работать, они не будут озираться на эти потолки и не будут никаких давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит», — сказал Лавров. Трансляция его выступления ведется на официальном youtube-канале МИД РФ.
Позицию Лаврова ранее поддержал и вице-премьер России Александр Новак. Он подчеркивал, что страна не будет поставлять нефть странам, которые собираются ввести на нее потолок цен. Издание Bloomberg сообщало о том, что страны Европейского союза обсуждают установление потолка цен на российскую нефть на отметке 60 долларов за баррель.
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Россию не интересует цена на российскую нефть, установленная западными странами. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции. Страна будет продолжать работать вместе со своими партнерами. «Какой будет потолок цен, нас это не интересует — мы будем договариваться с нашими партнерами напрямую, и партнеры, которые продолжают с нами работать, они не будут озираться на эти потолки и не будут никаких давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит», — сказал Лавров. Трансляция его выступления ведется на официальном youtube-канале МИД РФ. Позицию Лаврова ранее поддержал и вице-премьер России Александр Новак. Он подчеркивал, что страна не будет поставлять нефть странам, которые собираются ввести на нее потолок цен. Издание Bloomberg сообщало о том, что страны Европейского союза обсуждают установление потолка цен на российскую нефть на отметке 60 долларов за баррель.