МИД РФ отреагировал на введение потолка цен на нефть

Лавров: Россию не интересует цена на российскую нефть, установленная Западом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, нефтедобыча, силуэт, нефтяная вышка
Западные страны планируют ввести потолок цен на российскую нефть Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россию не интересует цена на российскую нефть, установленная западными странами. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции. Страна будет продолжать работать вместе со своими партнерами.

«Какой будет потолок цен, нас это не интересует — мы будем договариваться с нашими партнерами напрямую, и партнеры, которые продолжают с нами работать, они не будут озираться на эти потолки и не будут никаких давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит», — сказал Лавров. Трансляция его выступления ведется на официальном youtube-канале МИД РФ.

Позицию Лаврова ранее поддержал и вице-премьер России Александр Новак. Он подчеркивал, что страна не будет поставлять нефть странам, которые собираются ввести на нее потолок цен. Издание Bloomberg сообщало о том, что страны Европейского союза обсуждают установление потолка цен на российскую нефть на отметке 60 долларов за баррель.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Россию не интересует цена на российскую нефть, установленная западными странами. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции. Страна будет продолжать работать вместе со своими партнерами. «Какой будет потолок цен, нас это не интересует — мы будем договариваться с нашими партнерами напрямую, и партнеры, которые продолжают с нами работать, они не будут озираться на эти потолки и не будут никаких давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит», — сказал Лавров. Трансляция его выступления ведется на официальном youtube-канале МИД РФ. Позицию Лаврова ранее поддержал и вице-премьер России Александр Новак. Он подчеркивал, что страна не будет поставлять нефть странам, которые собираются ввести на нее потолок цен. Издание Bloomberg сообщало о том, что страны Европейского союза обсуждают установление потолка цен на российскую нефть на отметке 60 долларов за баррель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...