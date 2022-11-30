Полетная программа Пермь-Минск возобновится весной 2023 года

01 декабря 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

Рейсы из Перми в Минск еще могут запустить Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Повторный конкурс на субсидирование полетной программы по маршруту Пермь-Минск состоится весной 2023 года. Однако самолеты вновь могут не полететь по данному маршруту. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков. «Конкурс у нас был разыгран, был определен перевозчик для совершения данных полетов. Но по контракту, для субсидирования рейсов, необходимо определенное количество пассажиров. Мы даже больше чем в 2 раза не дотянули до необходимых параметров», — уточнил Вешняков. Повторный конкурс пройдет весной 2023 года, но, если количество желающих улететь из Перми в Минск будет небольшим, полетную программу вновь отменят. Ранее URA.RU сообщало, что министерство транспорта Пермского края включило рейс «Пермь-Минск» в перечень субсидируемых. Первый рейс должен был состояться 26 октября. Полеты планировали выполнять два раза в неделю. Однако рейсы были отменены.

Повторный конкурс на субсидирование полетной программы по маршруту Пермь-Минск состоится весной 2023 года. Однако самолеты вновь могут не полететь по данному маршруту. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков. «Конкурс у нас был разыгран, был определен перевозчик для совершения данных полетов. Но по контракту, для субсидирования рейсов, необходимо определенное количество пассажиров. Мы даже больше чем в 2 раза не дотянули до необходимых параметров», — уточнил Вешняков. Повторный конкурс пройдет весной 2023 года, но, если количество желающих улететь из Перми в Минск будет небольшим, полетную программу вновь отменят. Ранее URA.RU сообщало, что министерство транспорта Пермского края включило рейс «Пермь-Минск» в перечень субсидируемых. Первый рейс должен был состояться 26 октября. Полеты планировали выполнять два раза в неделю. Однако рейсы были отменены.