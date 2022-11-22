Пригожин: «Мне поручено передать в Европарламент информационный кейс»

Евгений Пригожин объявил Европарламент «распущенным»Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал информацию американского издания Politico о намерении депутатов Европарламента признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Запрос с просьбой дать комментарий URA.RU направило в пресс-службу компании «Конкорд».
Предприниматель не без доли сарказма рассказал, что сообщил это «печальное известие» на сегодняшнем совещании командиров ЧВК «Вагнер».
«Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем его распущенным. Но прежде чем данная процедура вступит законную силу, мне поручено передать в Европарламент информационный кейс. Если у вас есть их контакт, предлагаю сделать это совместно — подготовить и отправить», — цитирует Пригожина пресс-служба.
Ранее он в жесткой и категоричной форме ответил «диванным критикам», что пока они просиживают на своих «розовых жопах» перед телевизорами, бойцы ЧВК «Вагнер» рискуют на передовой, «отдавая жизни за Россию-матушку».
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Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал информацию американского издания Politico о намерении депутатов Европарламента признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Запрос с просьбой дать комментарий URA.RU направило в пресс-службу компании «Конкорд». Предприниматель не без доли сарказма рассказал, что сообщил это «печальное известие» на сегодняшнем совещании командиров ЧВК «Вагнер». «Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем его распущенным. Но прежде чем данная процедура вступит законную силу, мне поручено передать в Европарламент информационный кейс. Если у вас есть их контакт, предлагаю сделать это совместно — подготовить и отправить», — цитирует Пригожина пресс-служба. Ранее он в жесткой и категоричной форме ответил «диванным критикам», что пока они просиживают на своих «розовых жопах» перед телевизорами, бойцы ЧВК «Вагнер» рискуют на передовой, «отдавая жизни за Россию-матушку».