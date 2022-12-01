В соцсети высмеяли Байдена и Макрона из-за фото с мороженым

02 декабря 2022 в 01:46 Размер текста - 17 +

Комментаторы в Twitter позлорадствовали над десертами президентов Франции и США Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые пользователи соцсети оставили насмешливые комментарии под совместным фото президента США Джо Байдена и лидера Франции Эммануэля Макрона, где они в компании своих жен едят мороженое. Пост в Twitter опубликовал президент США Джо Байден. Напомним, что Эммануэль Макрон сейчас находится с официальным визитом в Вашингтоне. «Десерт? При такой экономике?» — написал один из пользователей Twitter в комментариях под фото. «Вау, рад, что вы можете позволить себе отдых, потому что многие из нас не могут, и это из-за вас», — высказался другой комментатор. Еще один пользователь Twitter поинтересовался, почему мороженое стоит только перед президентами, а у их супруг десерта нет. В рамках визита в США президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Джо Байденом намерение в ближайшие дни переговорить с Владимиром Путиным. Он уточнил, что готов обсудить с президентом РФ вопрос о безопасности Запорожской АЭС. Ранее в Кремле отмечали, что со стороны Елисейского дворца уже давно не было никаких конкретных поводов для переговоров. Фото сделано в отмеченном Michelin ресторане Fiola Mare в Вашингтоне President Biden, Twitter

Некоторые пользователи соцсети оставили насмешливые комментарии под совместным фото президента США Джо Байдена и лидера Франции Эммануэля Макрона, где они в компании своих жен едят мороженое. Пост в Twitter опубликовал президент США Джо Байден. Напомним, что Эммануэль Макрон сейчас находится с официальным визитом в Вашингтоне. «Десерт? При такой экономике?» — написал один из пользователей Twitter в комментариях под фото. «Вау, рад, что вы можете позволить себе отдых, потому что многие из нас не могут, и это из-за вас», — высказался другой комментатор. Еще один пользователь Twitter поинтересовался, почему мороженое стоит только перед президентами, а у их супруг десерта нет. В рамках визита в США президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Джо Байденом намерение в ближайшие дни переговорить с Владимиром Путиным. Он уточнил, что готов обсудить с президентом РФ вопрос о безопасности Запорожской АЭС. Ранее в Кремле отмечали, что со стороны Елисейского дворца уже давно не было никаких конкретных поводов для переговоров.