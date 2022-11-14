Кремль: контакты Путина с Макроном не планируются

14 ноября 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

Париж давно не предлагал для разговора с президентом РФ субстантивных тем Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Со стороны Елисейского дворца давно не было никаких конкретных поводов для переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэлем Макроном. В связи с этим главы государств уже длительное время не созванивались, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, проявляет ли Париж интерес к диалогу с Москвой и обсуждается ли встреча или телефонный разговор лидеров. «Нет пока. Давно не было ничего субстантивного. Не было телефонных контактов между президентами Путиным и Макроном», — сказал Песков. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал повысить дипломатические усилия, чтобы Россия и Украина возобновили переговорный процесс. Весной этого года сам Макрон был наиболее активным посредником в урегулировании украинского конфликта. После выборов во Франции Макрон практически свел к нулю прямой диалог с президентом Путиным.

Со стороны Елисейского дворца давно не было никаких конкретных поводов для переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэлем Макроном. В связи с этим главы государств уже длительное время не созванивались, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, проявляет ли Париж интерес к диалогу с Москвой и обсуждается ли встреча или телефонный разговор лидеров. «Нет пока. Давно не было ничего субстантивного. Не было телефонных контактов между президентами Путиным и Макроном», — сказал Песков. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал повысить дипломатические усилия, чтобы Россия и Украина возобновили переговорный процесс. Весной этого года сам Макрон был наиболее активным посредником в урегулировании украинского конфликта. После выборов во Франции Макрон практически свел к нулю прямой диалог с президентом Путиным.