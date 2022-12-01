01 декабря 2022

Школы Курской области переведены на дистант в целях безопасности

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В Суджанском районе Курской области школы переводят на дистанционное обучение из-за Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Суджанском районе Курской области, граничащем с Украиной школы переводят на дистанционное обучение в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«К сожалению, текущая ситуация не позволяет проходить обучение очно. В целях безопасности и педагогов, и детей принято такое решение», — пояснил Старовойт в ходе прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ выпустили более 11 ракет по территории Курской области. В результате обстрела был поврежден энергообъект, без света осталась часть жителей в Суджанского и Кореневского районов. Позже Старовойт сообщил о восстановлении энергоснабжения, поврежденного в результате обстрела области со стороны Украины. Россия проводит специальную операцию на Украине по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года.

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В Суджанском районе Курской области, граничащем с Украиной школы переводят на дистанционное обучение в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. «К сожалению, текущая ситуация не позволяет проходить обучение очно. В целях безопасности и педагогов, и детей принято такое решение», — пояснил Старовойт в ходе прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ выпустили более 11 ракет по территории Курской области. В результате обстрела был поврежден энергообъект, без света осталась часть жителей в Суджанского и Кореневского районов. Позже Старовойт сообщил о восстановлении энергоснабжения, поврежденного в результате обстрела области со стороны Украины. Россия проводит специальную операцию на Украине по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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