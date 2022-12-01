Школы Курской области переведены на дистант в целях безопасности

02 декабря 2022 в 04:29 Размер текста - 17 +

В Суджанском районе Курской области школы переводят на дистанционное обучение из-за Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Суджанском районе Курской области, граничащем с Украиной школы переводят на дистанционное обучение в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. «К сожалению, текущая ситуация не позволяет проходить обучение очно. В целях безопасности и педагогов, и детей принято такое решение», — пояснил Старовойт в ходе прямого эфира в социальной сети « ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ выпустили более 11 ракет по территории Курской области. В результате обстрела был поврежден энергообъект, без света осталась часть жителей в Суджанского и Кореневского районов. Позже Старовойт сообщил о восстановлении энергоснабжения, поврежденного в результате обстрела области со стороны Украины. Россия проводит специальную операцию на Украине по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года.

В Суджанском районе Курской области, граничащем с Украиной школы переводят на дистанционное обучение в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. «К сожалению, текущая ситуация не позволяет проходить обучение очно. В целях безопасности и педагогов, и детей принято такое решение», — пояснил Старовойт в ходе прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ выпустили более 11 ракет по территории Курской области. В результате обстрела был поврежден энергообъект, без света осталась часть жителей в Суджанского и Кореневского районов. Позже Старовойт сообщил о восстановлении энергоснабжения, поврежденного в результате обстрела области со стороны Украины. Россия проводит специальную операцию на Украине по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года.