WP: в Пентагоне раскрыли план подготовки ВСУ в Германии

WP: в Пентагоне озвучили план подготовки ВСУ в Германии

02 декабря 2022 в 06:15 Размер текста - 17 +

WP: в Пентагоне озвучили план подготовки военных сил Украины на территории Германии Фото: wikimedia.org/David B. Gleason новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пентагоне озвучили план подготовки военных сил Украины на территории Германии. Он будет значительно расширен, а в его основу ляжет масштабная поставка оружия с Запада. Об этом сообщают журналисты издания The Washington Post. «Министр обороны Ллойд Остин и другие высокопоставленные чиновники Пентагона рассматривают возможность значительного расширения обучения украинских военных», — передает The Washington Post . План, обсуждаемый в течение нескольких недель, по информации издания, ссылающегося на высокопоставленных чиновников из минобороны США, прежде всего основывается на поставках оружия общим бюджетом в миллиарды долларов. Сообщается, что Вашингтон якобы «покажет украинским военным, как вести более сложную кампанию против российской армии, используя артиллерию». По данным издания, американские военные в течение многих лет обучали украинские войска в немецком Графенвере, и только Германия по инициативе Евросоюза планирует к июню подготовить 5 тысяч военнослужащих. Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Киеву 400 млн долларов на военные нужды. Кроме того, телеканал CNN сообщал, что штаты намерены тренировать значительно больше украинских боевиков. С 24 февраля этого года Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, защита мирных граждан Донбасса и освобождение территорий от нацбатов.

В Пентагоне озвучили план подготовки военных сил Украины на территории Германии. Он будет значительно расширен, а в его основу ляжет масштабная поставка оружия с Запада. Об этом сообщают журналисты издания The Washington Post. «Министр обороны Ллойд Остин и другие высокопоставленные чиновники Пентагона рассматривают возможность значительного расширения обучения украинских военных», — передает The Washington Post. План, обсуждаемый в течение нескольких недель, по информации издания, ссылающегося на высокопоставленных чиновников из минобороны США, прежде всего основывается на поставках оружия общим бюджетом в миллиарды долларов. Сообщается, что Вашингтон якобы «покажет украинским военным, как вести более сложную кампанию против российской армии, используя артиллерию». По данным издания, американские военные в течение многих лет обучали украинские войска в немецком Графенвере, и только Германия по инициативе Евросоюза планирует к июню подготовить 5 тысяч военнослужащих. Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Киеву 400 млн долларов на военные нужды. Кроме того, телеканал CNN сообщал, что штаты намерены тренировать значительно больше украинских боевиков. С 24 февраля этого года Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, защита мирных граждан Донбасса и освобождение территорий от нацбатов.