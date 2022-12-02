Челябинский завод обвинил свердловского бизнес-партнера в подделке масла

02 декабря 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Завод обвинил бизнес-партнера в подмене масла на маргарин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Златоустовский молочный завод (ЗМЗ) обвиняет «Косулинское многопрофильное предприятие» (КМП) в подмене масла на маргарин. Об этом сообщил URA.RU генеральный директор завода Павел Тетерлев. «При приемке масла на заводе обнаружили, что около сотни коробок нам успели подменить на маргарин. Сотрудники косулинского предприятия планировали подменить все, но не успели. Для установления ущерба поменянное „масло-маргарин“ сдано на исследование в Россельхознадзор», — заявил директор «ЗМЗ». Павел Тетерлев обвиняет косулинских партнеров в мошенничестве. По его словам, есть видео приемки масла на заводе и всех процедур по отправке продуктов из «КМП». «В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — подытожил бизнесмен. Генеральный директор «КМП» Дмитрий Белый отрицает слова Тетерлева и утверждает, что масло не менялось на маргарин. «Вскрыв несколько коробок на проверку, мы обнаружили, что это изначально некачественное масло, и отправили продукт обратно», — добавил предприниматель. Следователями ОМВД «Заречный» проводятся необходимые проверочные мероприятия. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пропало 10 тонн контрафактного масла после проверки Россельхознадзора. Продукцию должны были отправить в детские сады и школы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Златоустовский молочный завод (ЗМЗ) обвиняет «Косулинское многопрофильное предприятие» (КМП) в подмене масла на маргарин. Об этом сообщил URA.RU генеральный директор завода Павел Тетерлев. «При приемке масла на заводе обнаружили, что около сотни коробок нам успели подменить на маргарин. Сотрудники косулинского предприятия планировали подменить все, но не успели. Для установления ущерба поменянное „масло-маргарин“ сдано на исследование в Россельхознадзор», — заявил директор «ЗМЗ». Павел Тетерлев обвиняет косулинских партнеров в мошенничестве. По его словам, есть видео приемки масла на заводе и всех процедур по отправке продуктов из «КМП». «В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — подытожил бизнесмен. Генеральный директор «КМП» Дмитрий Белый отрицает слова Тетерлева и утверждает, что масло не менялось на маргарин. «Вскрыв несколько коробок на проверку, мы обнаружили, что это изначально некачественное масло, и отправили продукт обратно», — добавил предприниматель. Следователями ОМВД «Заречный» проводятся необходимые проверочные мероприятия. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пропало 10 тонн контрафактного масла после проверки Россельхознадзора. Продукцию должны были отправить в детские сады и школы.