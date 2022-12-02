Бастрыкин потребовал отчета о скандальном расселении аварийных домов в ХМАО

02 декабря 2022 в 21:54 Размер текста - 17 +

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался проблемным расселением дома в Нягани Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным в ХМАО представить доклад о ситуации с расселением аварийного дома в Нягани. Информация появилась в официальном telegram-канале СК после сообщений в СМИ. «Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину доложить о сложившейся ситуации и принимаемых в регионе мерах по расселению граждан из аварийного жилья. В СМИ сообщается, что жители города Нягани готовят обращение к председателю СК России в связи с тем, что местные власти уже пять лет не могут расселить дом, признанный аварийным», — указано в публикации. Дом 47 по улице Киевской признан аварийным пять лет назад, но до сих пор не расселен. Жильцы неоднократно жаловались в соцсетях на его состояние: пол провалился, трубы протекают. Ранее URA.RU писало, что прокуратура организовала проверку по факту жалоб жителей нерасселеннного квартала в Нижневартовске. Жителей трех домов, признанных аварийными, оставили зимовать со срезанными батареями и заколоченными окнами.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным в ХМАО представить доклад о ситуации с расселением аварийного дома в Нягани. Информация появилась в официальном telegram-канале СК после сообщений в СМИ. «Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину доложить о сложившейся ситуации и принимаемых в регионе мерах по расселению граждан из аварийного жилья. В СМИ сообщается, что жители города Нягани готовят обращение к председателю СК России в связи с тем, что местные власти уже пять лет не могут расселить дом, признанный аварийным», — указано в публикации. Дом 47 по улице Киевской признан аварийным пять лет назад, но до сих пор не расселен. Жильцы неоднократно жаловались в соцсетях на его состояние: пол провалился, трубы протекают. Ранее URA.RU писало, что прокуратура организовала проверку по факту жалоб жителей нерасселеннного квартала в Нижневартовске. Жителей трех домов, признанных аварийными, оставили зимовать со срезанными батареями и заколоченными окнами.