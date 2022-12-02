Бастрыкин потребовал отчета о скандальном расселении аварийных домов в ХМАО

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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался проблемным расселением дома в Нягани Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным в ХМАО представить доклад о ситуации с расселением аварийного дома в Нягани. Информация появилась в официальном telegram-канале СК после сообщений в СМИ.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину доложить о сложившейся ситуации и принимаемых в регионе мерах по расселению граждан из аварийного жилья. В СМИ сообщается, что жители города Нягани готовят обращение к председателю СК России в связи с тем, что местные власти уже пять лет не могут расселить дом, признанный аварийным», — указано в публикации.

Дом 47 по улице Киевской признан аварийным пять лет назад, но до сих пор не расселен. Жильцы неоднократно жаловались в соцсетях на его состояние: пол провалился, трубы протекают.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура организовала проверку по факту жалоб жителей нерасселеннного квартала в Нижневартовске. Жителей трех домов, признанных аварийными, оставили зимовать со срезанными батареями и заколоченными окнами.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным в ХМАО представить доклад о ситуации с расселением аварийного дома в Нягани. Информация появилась в официальном telegram-канале СК после сообщений в СМИ. «Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину доложить о сложившейся ситуации и принимаемых в регионе мерах по расселению граждан из аварийного жилья. В СМИ сообщается, что жители города Нягани готовят обращение к председателю СК России в связи с тем, что местные власти уже пять лет не могут расселить дом, признанный аварийным», — указано в публикации. Дом 47 по улице Киевской признан аварийным пять лет назад, но до сих пор не расселен. Жильцы неоднократно жаловались в соцсетях на его состояние: пол провалился, трубы протекают. Ранее URA.RU писало, что прокуратура организовала проверку по факту жалоб жителей нерасселеннного квартала в Нижневартовске. Жителей трех домов, признанных аварийными, оставили зимовать со срезанными батареями и заколоченными окнами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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