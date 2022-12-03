Медведев высмеял европейских политиков мемом. Фото

03 декабря 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Медведев высмеял европейских политиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейских политиков, которые приняли решение ввести потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель высмеял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Свою реакцию он опубликовал в telegram-канале. «Наконец-то мы приняли решение о потолке цен на российскую нефть», — гласит надпись на картинке . Медведев проиллюстрировал ее замерзшим персонажем фильма Стенли Кубрика «Сияние». Страны G7 и Австралия достигли согласия по введению предельной суммы на покупку российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Политика потолка цен на нефть России вступит в силу 5 декабря. При этом в совместном заявлении говорится, что допускается корректировка максимальной стоимости по мере необходимости. Министерство финансов США сообщили, что лимит цены на нефть из РФ в 60 долларов достаточно для того, чтобы Россия продолжила продавать нефть на мировом рынке. Европейский союз решил установить потолок цен на нефть из России. Он составит 62 доллара за баррель. Президент России Владимир Путин сообщал, что РФ не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Данное заявление он сделал реагируя на идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы. Также вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия не будет сотрудничать со странами, поддержавшими потолок цен на нефть в рамках антироссийских санкций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европейских политиков, которые приняли решение ввести потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель высмеял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Свою реакцию он опубликовал в telegram-канале. «Наконец-то мы приняли решение о потолке цен на российскую нефть», — гласит надпись на картинке. Медведев проиллюстрировал ее замерзшим персонажем фильма Стенли Кубрика «Сияние». Страны G7 и Австралия достигли согласия по введению предельной суммы на покупку российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Политика потолка цен на нефть России вступит в силу 5 декабря. При этом в совместном заявлении говорится, что допускается корректировка максимальной стоимости по мере необходимости. Министерство финансов США сообщили, что лимит цены на нефть из РФ в 60 долларов достаточно для того, чтобы Россия продолжила продавать нефть на мировом рынке. Европейский союз решил установить потолок цен на нефть из России. Он составит 62 доллара за баррель. Президент России Владимир Путин сообщал, что РФ не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Данное заявление он сделал реагируя на идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы. Также вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия не будет сотрудничать со странами, поддержавшими потолок цен на нефть в рамках антироссийских санкций.