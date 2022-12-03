Лукашенко пообещал Шойгу отразить любую агрессию

03 декабря 2022 в 21:12 Размер текста - 17 +

Лукашенко отметил, что никто не хотел конфликта Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с президентом Белорусии Александром Лукашенко. В ходе встречи президент республики заявил о готовности отразить любую внешнюю агрессию. Об этом сообщило издание «Белта». «Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят. Для того, чтобы в случае необходимости первые ряды наши — защитники Союзного государства — смогли отразить любую агрессию», — передает издание слова президента. Лукашенко также отметил, что никто не хотел конфликта с НАТО. «Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим», — заявил глава государства. Президент сказал, что «никого не собирается пугать», а также высказался о готовности недружественных стран к разрешению конфликта. Ранее сообщалось о развертывании Россией и Белорусией совместной региональной группировки войск. Позже стало известно, что Шойгу прибыл в Минск, сообщает Life . В столице республики он встретился с белорусским министром обороны Виктором Хрениным. В ходе встречи главы ведомств подписали соглашение о двустороннем военном и военно-техническом сотрудничестве. Также министрами был подписан протокол о внесении изменений в соглашение 1997 года о совместном обеспечении региональной безопасности. Шойгу напомнил о проводимых мероприятиях боевого слаживания российских и белорусских соединений на территории республики. Министр обороны России также заявил, что страны Запада ведут необъявленную войну против российской и белорусской сторон. Глава военного ведомства отметил, что Белоруссия остается самым надежным союзником РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с президентом Белорусии Александром Лукашенко. В ходе встречи президент республики заявил о готовности отразить любую внешнюю агрессию. Об этом сообщило издание «Белта». «Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят. Для того, чтобы в случае необходимости первые ряды наши — защитники Союзного государства — смогли отразить любую агрессию», — передает издание слова президента. Лукашенко также отметил, что никто не хотел конфликта с НАТО. «Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим», — заявил глава государства. Президент сказал, что «никого не собирается пугать», а также высказался о готовности недружественных стран к разрешению конфликта. Ранее сообщалось о развертывании Россией и Белорусией совместной региональной группировки войск. Позже стало известно, что Шойгу прибыл в Минск, сообщает Life. В столице республики он встретился с белорусским министром обороны Виктором Хрениным. В ходе встречи главы ведомств подписали соглашение о двустороннем военном и военно-техническом сотрудничестве. Также министрами был подписан протокол о внесении изменений в соглашение 1997 года о совместном обеспечении региональной безопасности. Шойгу напомнил о проводимых мероприятиях боевого слаживания российских и белорусских соединений на территории республики. Министр обороны России также заявил, что страны Запада ведут необъявленную войну против российской и белорусской сторон. Глава военного ведомства отметил, что Белоруссия остается самым надежным союзником РФ.