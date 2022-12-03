Зеленский огорчился из-за размера потолка цен на нефть из РФ

Зеленский посчитал «несерьезным» установленный потолок цен на российскую нефть

03 декабря 2022 в 23:42 Размер текста - 17 +

Зеленский посчитал позицию Евросоюза «слабой» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен предельной стоимостью российской нефти, которую согласовали страны Евросоюза. Он навал подобное решение западных союзников «слабой позицией». «Нельзя назвать серьезным решение установить такую границу для российских цен, которая вполне комфортна […] Это слабая позиция», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Ранее Еврокомиссия достигла договоренности о потолке цен на нефть. С 5 декабря баррель российской нефти будет стоить не выше 60 долларов. С 5 февраля аналогичный потолок цен будет введен для нефтепродуктов. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перестанет поставлять энергоресурсы в те страны, которые введут ограничения.

Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен предельной стоимостью российской нефти, которую согласовали страны Евросоюза. Он навал подобное решение западных союзников «слабой позицией». «Нельзя назвать серьезным решение установить такую границу для российских цен, которая вполне комфортна […] Это слабая позиция», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Ранее Еврокомиссия достигла договоренности о потолке цен на нефть. С 5 декабря баррель российской нефти будет стоить не выше 60 долларов. С 5 февраля аналогичный потолок цен будет введен для нефтепродуктов. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перестанет поставлять энергоресурсы в те страны, которые введут ограничения.