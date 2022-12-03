Зеленский огорчился из-за размера потолка цен на нефть из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен предельной стоимостью российской нефти, которую согласовали страны Евросоюза. Он навал подобное решение западных союзников «слабой позицией».
«Нельзя назвать серьезным решение установить такую границу для российских цен, которая вполне комфортна […] Это слабая позиция», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.
Ранее Еврокомиссия достигла договоренности о потолке цен на нефть. С 5 декабря баррель российской нефти будет стоить не выше 60 долларов. С 5 февраля аналогичный потолок цен будет введен для нефтепродуктов. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перестанет поставлять энергоресурсы в те страны, которые введут ограничения.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен предельной стоимостью российской нефти, которую согласовали страны Евросоюза. Он навал подобное решение западных союзников «слабой позицией». «Нельзя назвать серьезным решение установить такую границу для российских цен, которая вполне комфортна […] Это слабая позиция», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Ранее Еврокомиссия достигла договоренности о потолке цен на нефть. С 5 декабря баррель российской нефти будет стоить не выше 60 долларов. С 5 февраля аналогичный потолок цен будет введен для нефтепродуктов. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перестанет поставлять энергоресурсы в те страны, которые введут ограничения.