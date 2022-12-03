В Ирландии жестко ответили на призывы главы ЕК поставлять оружие Киеву

Ирландский политик Макнамара призвал ЕС сменить воинственные настроения в адрес РФ

04 декабря 2022 в 00:32 Размер текста - 17 +

В Ирландии высказались против поставок оружия Киеву Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Ирландии ответили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Евросоюзу необходимо сменить воинственные настроения в адрес России. Такое мнение высказал ирландский политик Майкл Макнамара в ответ на призыв поставлять вооружение Киеву. «Легко раздувать пламя войны. Легко распространять ура-патриотизм. Но конфликты очень редко заканчиваются безоговорочной капитуляцией. Вместо этого их прекращают люди, которые ведут болезненные и кропотливые переговоры с силами, с которыми они глубоко не согласны», — заявил политик на совместном заседании парламента в Дублине. Слова Макнамара передает РИА Новости. Политик напомнил, что целью Евросоюза является сохранение мира во всем мире. Он призвал главу Еврокомиссии следовать этим курсом. Ранее сообщалось, что Швейцария новым пакетом санкций ввела эмбарго на поставки оружия России и Украине. При этом США заставляют страны НАТО поставлять оружие в не залежную. Они делают это «пинками». У самого Вашингтона возникли проблемы из-за оказания помощи Киеву, поэтому он активно подвигает на это страны Европы, исходя из их возможностей и запасов. Но Германия не меняет своей позиции в части поставок на Украину немецких противоракетных комплексов Patriot. ФРГ настояла на том, чтобы оружие оставалось в Польше, поскольку немецкие политики не хотят быть втянуты в украинский конфликт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ирландии ответили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Евросоюзу необходимо сменить воинственные настроения в адрес России. Такое мнение высказал ирландский политик Майкл Макнамара в ответ на призыв поставлять вооружение Киеву. «Легко раздувать пламя войны. Легко распространять ура-патриотизм. Но конфликты очень редко заканчиваются безоговорочной капитуляцией. Вместо этого их прекращают люди, которые ведут болезненные и кропотливые переговоры с силами, с которыми они глубоко не согласны», — заявил политик на совместном заседании парламента в Дублине. Слова Макнамара передает РИА Новости. Политик напомнил, что целью Евросоюза является сохранение мира во всем мире. Он призвал главу Еврокомиссии следовать этим курсом. Ранее сообщалось, что Швейцария новым пакетом санкций ввела эмбарго на поставки оружия России и Украине. При этом США заставляют страны НАТО поставлять оружие в не залежную. Они делают это «пинками». У самого Вашингтона возникли проблемы из-за оказания помощи Киеву, поэтому он активно подвигает на это страны Европы, исходя из их возможностей и запасов. Но Германия не меняет своей позиции в части поставок на Украину немецких противоракетных комплексов Patriot. ФРГ настояла на том, чтобы оружие оставалось в Польше, поскольку немецкие политики не хотят быть втянуты в украинский конфликт.